Política 03-07-2019

Ministra de Educación lamenta rechazo a propuesta para poner fin al paro docente

“Lamentamos la decisión del Colegio de Profesores. Tienen todo el derecho a expresar sus demandas, pero sin destruir la educación pública ni el futuro de los niños más vulnerables, que estudian en ese 16% de colegios de Chile, a quiénes han privado de educación por más de cuatro semanas”, señaló la Ministra de Educación Marcela Cubillos.

Al mismo tiempo agregó, respecto de las declaraciones del Pdte del Colegio de Profesores que “sus declaraciones están llenas de política, pero vacías de preocupación por los niños a quienes tienen el deber de educar. No hay en las declaraciones del Colegio de Profesores ni una sola frase de preocupación respecto de los niños a quienes han condenado a estar sin clases durante todo este tiempo. Es a ellos, y sólo a ellos, a quienes les están causando el daño más grande, aumentando con sus acciones la desigualdad frente a los niños de la educación particular que no pierden ni un solo día de clases”

Como ejemplo del daño que se ha producido con la extensión de este paro, la Ministra se refirió al Plan Escuelas Arriba: “Asumimos como Gobierno el trabajo por sacar adelante a los niños de las escuelas que están en riesgo de cierre por sus malos resultados, pero este paro ha interrumpido todo el trabajo de nivelación que se ha venido haciendo con ellos”.

Respecto de la posibilidad de adelantar las vacaciones, la Ministra de Educación señaló que no se adelantarán. Al mismo tiempo recalcó que este viernes, conforme al calendario escolar, siete regiones inician su período de vacaciones escolares: Arica, Tarapacá, Antofagasta, O’Higgins, Maule, Aysén, Magallanes. El resto lo hará el próximo viernes 12.