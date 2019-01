Política 10-01-2019

Ministra de Energía anuncia que proyecto de Ley de Distribución abordará almacenamiento de energía

Los desafíos y oportunidades del almacenamiento de energía, en el contexto de la Ruta Energética 2018-2022, junto a un análisis del estado del arte tecnológico, aplicaciones y modelos comerciales, fueron algunos de los temas que se abordaron en el seminario internacional “Sistemas de Almacenamiento en el sector eléctrico: Regulación y Nuevos Modelos de Negocios”, organizado por Generadoras de Chile y la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio (Amcham Chile).



La ministra de Energía, Susana Jiménez, fue la encargada de inaugurar el encuentro, en que resaltó que “no sólo debemos hablar de ‘industria’ energética, sino que estamos transitando hacia una sociedad energética, ya que la rápida evolución tecnológica está logrando que, aquellos conceptos que antes se encontraban alejados de las personas comunes, se estén volviendo parte del día a día de nuestros ciudadanos, como la energía renovable, el almacenamiento de energía y la electromovilidad”.



Durante su alocución, la secretaria de Estado fue enfática en señalar que “la competitividad de las baterías dependerá del costo y del valor que proporcionen en distintos sistemas eléctricos, y cómo los mercados adaptan sus regulaciones para lograr la mayor eficiencia posible”.



En ese contexto, explicó que “nosotros también hemos comprometido esa adaptación de nuestro marco normativo, de forma de estar preparados para la transición energética que debemos afrontar. Y sabemos que las modificaciones que pensamos hacer en cuanto a transmisión, distribución y a la flexibilidad para nuestro sistema no pueden surgir de discusiones aisladas, sino que deben complementarse. No podemos obviar, por ejemplo, que los recursos flexibles o la generación renovable puede provenir desde distribución, que los sistemas de almacenamiento pueden también entregar servicios de red, o que los automóviles eléctricos podrían tener un rol relevante no sólo como consumos, sólo por citar algunos ejemplos”.



En concordancia con lo anterior, la ministra Jiménez anunció que “los proyectos de ley que sin duda tendrán más relación con el almacenamiento y sus posibles usos son el de modernización de la distribución y el de flexibilidad”.



Respecto del primero, explicó que el ministerio de Energía está trabajando en conjunto con la SEC y la CNE, “y esperamos convocar a un taller para fines de enero para discutir acerca de los lineamientos conceptuales que seguiremos y los análisis realizados a la fecha. Esto se repetirá en marzo, y tenemos definidas distintas instancias posteriores con la meta de ingresar el segundo semestre el proyecto a tramitación en el Congreso”.