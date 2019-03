Política 31-03-2019

Ministra de Energía llama a ex ministro Pacheco a “no lavarse las manos” y defiende incentivos para recambio de medidores

La ministra de Energía, Susana Jiménez, respondió al ex titular de la cartera, Máximo Pacheco, quien expresó que el recambio de medidores “fue un golazo que las distribuidoras le metieron al Gobierno de la Presidenta (Michelle Bachelet)”.

El ex ministro Pacheco expresó que “las empresas distribuidoras eléctricas le metieron un gol al Estado, por el recambio de medidores”.

De manera enfática, Susana Jiménez reiteró que “nosotros como gobierno heredamos esta situación y hemos querido ser parte de la solución, es por eso, que estamos trabajando en que haya incentivos para las personas, compensaciones y, además, vamos a legislar, de modo tal, que se introduzcan más competencias y se revisen las rentabilidades del sistema”.

En ese contexto, la Titular de Energía indicó que “sorprende que una autoridad de la administración anterior señale que esto fue un golazo. Acá hay una responsabilidad clara, sucedió durante la administración anterior y además con la misma gente que el propio ministro Pacheco eligió para los cargos respectivos. No hay posibilidad de lavarse las manos respecto de lo sucedido”.

Jiménez respaldó una vez más la “preocupación legítima que ha tenido la ciudadanía”, a la vez que aclaró que esto “responde a una normativa y a un proyecto de ley que fue impulsado por el gobierno anterior y que no fue suficientemente explicitado y explicado a la ciudadanía”.