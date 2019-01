Opinión 11-01-2019

Ministra de las Culturas presenta cuaderno pedagógico “Nemesio Antúnez. 100 años”

La edición del material se enmarca en las actividades que conmemoran los 100 años del nacimiento del artista nacional y será parte fundamental de la exposición itinerante homónima, construida como un dispositivo educativo que acompaña este cuaderno pedagógico de 13.500 ejemplares en su primera edición.



El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de su Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura, dio a conocer “Nemesio Antúnez. 100 años”, noveno cuaderno pedagógico de la colección –y primero dedicado a un artista visual– que tiene por objetivo entregar herramientas que faciliten la integración del arte en la educación de niños, niñas y jóvenes de primero básico hasta cuarto año medio.



La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, encabezó la ceremonia, oportunidad en que destacó: “Nemesio Antúnez fue uno de los grandes artistas plásticos del siglo XX chileno, pero ante todo fue un hombre generoso, obsesionado con la idea de que el arte debía estar disponible para todos. Por ello, celebrar su centenario y estar presentando hoy este cuaderno pedagógico no sólo es un acto de justicia con una obra de enorme valor, sino también una forma de rendir un homenaje a lo que él más valoraba: abrir la experiencia del arte a quienes no tenían la oportunidad de vivirlo”.



También asistieron a la ceremonia la hija y representante de la Fundación del artista, Guillermina Antúnez, miembros del Taller 99 y un centenar de docentes y profesionales vinculados a la educación, las culturas y las artes de las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana.



“Esta publicación es una tremenda herramienta para los profesores, ya que permite acercar el arte a los escolares y no solo las disciplinas de las artes plásticas, sino también con un enfoque más transversal que une el arte con la ciencia”, destacó la Secretaria de Estado.



Por su parte, la directora de la fundación, Guillermina Antúnez, afirmó que “tener la oportunidad de hacer este material didáctico educativo para básica y media, a través de los ojos y la mirada de Nemesio, es maravilloso. La fundación participa junto al ministerio en realizar un cambio y mostrar este fantástico legado que va dirigido a todos los profesores”.



CUADERNO PEDAGÓGICO



Durante la segunda parte, los docentes asistieron a un proceso formativo en el que conocieron los alcances del legado de Antúnez para la educación y cómo es posible aplicarlo en las diferentes asignaturas según el curso. Este proceso fue llevado por Guillermina Antúnez, Amalia Cross y Olivia Guasch de la Fundación Nemesio Antúnez, además de Marcelo Espinoza, quien estuvo a cargo del desarrollo de las unidades didácticas del texto, que permiten aplicar la obra no sólo en asignaturas como Lenguaje o Artes Visuales, sino también en Filosofía, Psicología, Ciencias Naturales, Historia e incluso Matemáticas.



En total se imprimieron 13.500 ejemplares, los que serán distribuidos a través de los Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA) del Ministerio de Educación en todas las regiones. Además, se podrá descargar la versión digital en el sitio web del Ministerio de las Culturas y, durante el mes de enero, todos los directivos, docentes, educadores y representantes de las diferentes comunidades educativas podrán solicitar un ejemplar en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), recinto que junto al Museo de Arte Contemporáneo (MAC) inaugurarán en abril una muestra conjunta que vincula la vida, obra y herencia del artista plástico.



A CIEN AÑOS DE NEMESIO ANTÚNEZ



La presentación de este cuaderno pedagógico abre las actividades en torno a la figura del artista durante este 2019 y se configura como la antesala para que los establecimientos educacionales puedan visitar las exposiciones del MNBA y MAC con un trabajo previo en el aula. Además, sirvió de base para la exposición itinerante “Nemesio Antúnez. 100 años”, un proyecto dirigido a niñas, niños y jóvenes construido especialmente como un dispositivo educativo en acompañamiento al cuaderno.