Política 28-04-2020

Ministra del Trabajo aclara cómo funciona la ley de protección al empleo



La Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, indicó que algunas empresas que se han acogido a la Ley de Empleo Protegido, siguen obligando a sus empleados a laborar, pese a la suspensión de los contratos y a la aplicación del seguro de cesantía.

“Si yo estoy acogido a la suspensión, mi empleador no me puede hacer trabajar, a mí me está pagando mis ingresos la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y no me pueden hacer trabajar”, aseguró la secretaria de Estado en conversación con el Diario de Cooperativa.

La autoridad enfatizó que ese es un trámite que le corresponde hacer al empleador, no al trabajador, y que por lo tanto, este último no tiene que concurrir a la AFC.

“Es el empleador quien lo va a hacer y va a tener que poner el número de una cuenta para que se le depositen los ingresos a ese trabajador, si no lo tiene, tendremos que buscar otro mecanismo”, remarcó.