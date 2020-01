Nacional 19-01-2020

Ministra del Trabajo y críticas de AFP’s a que parte de 6% vaya a solidaridad: “El esfuerzo individual no es suficiente”

La Ministra del Trabajo, María José Zaldivar, se refirió a los reparos provenientes desde la Asociación de AFP respecto a que la mitad del 6% de cotización adicional contemplado en la reforma de pensiones del Gobierno vaya a un fondo colectivo solidario y no, en su totalidad, a ahorro individual. “Entregar este 3% a un fondo de reparto finalmente hipoteca poder tener pensiones en el largo plazo”, sostuvo a Tele13 Radio el gerente general del gremio, Fernando Larraín, agregando que esta solidaridad en el sistema previsional “tiene que venir de impuestos generales, porque la solidaridad tiene que venir de los que más tienen a los que menos tienen”. Ante esto, y consultada en entrevista con EmolTV respecto a por qué el 6% completo no va a capitalización individual, Zaldívar expuso que “es por un tema práctico”. “Nosotros ya hemos logrado demostrar que el ahorro individual, que el esfuerzo individual, no es suficiente para financiar una buena pensión. Esto es porque la realidad del trabajo de los chilenos es una realidad muy compleja”, sostuvo. Y agregó: “Los chilenos trabajamos más de 30 años y tenemos en promedio 50% de cotización, esto quiere decir solo 15 años de cotizaciones. Con esta realidad es imposible construir una mejor pensión”. Sobre las críticas de la oposición referentes a que con la reforma previsional presentada por el Gobierno no se toca a las AFP, la titular de Trabajo enfatizó en que “eso es falso. Y creo que eso se debe a que todavía no han leído la indicación y solamente se han quedado con los titulares, porque se modifica profundamente el sistema de administración”. “¿En que sentido? Primero, se crea un ente público que va a administrar el 6%, completo. Ningún peso va a ir a las AFP”, dijo, asegurando que aquello no va a significar una doble comisión. “Esta, al ser una entidad pública, va a ser una entidad financiada por el Estado y, por lo tanto, los costos de administración de esta entidad van a ser financiados por el fisco, por lo tanto no va a haber una doble comisión para este tipo de manejo”. Asimismo, continuó, “vamos a permitir que entren nuevas entidades a administrar el 10%. Voy a poder llevarme todos mis ahorros que tengo en mi AFP y no solo a otra AFP, sino que también si quiero me lo voy a poder llevar a otra entidad sin fines de lucro que se constituya como administrador de estos fondos.

