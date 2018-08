Nacional 14-08-2018

Ministra Hutt condena violencia entre taxistas y Uber: Existen "canales formales de conversación"

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, condenó el hecho de violencia que ocurrió el sábado en el centro de la capital cuando un taxista fuera asesinado y otros dos resultaran heridos a manos de un socio conductor de la aplicación Uber.

"Esperamos que avance la investigación, que se sepa exactamente lo que pasó, pero independientemente de eso también tenemos que condenar la violencia porque existen canales formales de conversación, canales para tratar los temas", señaló la secretaria de Estado. En esa línea, manifestó que "esos canales han estado siempre abiertos" y que "hemos tenido muchas conversaciones con gremios de ambos grupos y siempre hemos tenido la mejor disposición para conversar". Asimismo, reiteró que "existe un proyecto de ley que ya está en el Parlamento para regularizar las aplicaciones". "Espero que logremos avanzar en esa dirección de regularizar por eso ingresamos un nuevo proyecto que es mucho más corto y va muy directo a la formalización de la actividad que es lo que falta hacer", añadió. Finalmente, respecto a los dichos del vocero de los taxistas, de que se desatará una guerra entre ambos sectores e incluso se podría llegar a la "ley de Talión: ojo por ojo, diente por diente", la titular de Transportes dijo que como Gobierno "no respaldamos esas declaraciones, no nos parecen aceptables tampoco ese tipo de amenazas para la población de Santiago, pone en riesgo a los viajeros". "Entiendo que el mismo dirigente se retractó del tono cosa que me parece bien", afirmó.