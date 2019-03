Nacional 27-03-2019

Ministra Hutt: Vamos a reformular una solución para el eje Alameda con costos menores

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, descartó que el Gobierno haya desechado el proyecto de renovación del eje Alameda y aseguró que reformularán una solución, pero "con costos menores".



La secretaria de Estado explicó que "lo que se ha hecho es reformular el proyecto, es un proyecto que ya venía cambiando radicalmente, se había reducido en el tiempo, quedaban sólo dos tramos y uno de los tramos no tiene rentabilidad social, está muy lejos, y lo que vamos a hacer nosotros es reformular una solución para el eje Alameda con costos menores".



Hutt remarcó que "no se está desestimando el trabajo que se ha hecho, es un trabajo útil, sin embargo, las bases de licitación sólo incluían los componentes que corresponden al estudio de ingeniería, pero no a la gran transformación urbana del eje Alameda, eso no estaba en las bases de licitación, así que no se está descartando algo que nunca se pidió".



En tanto, Paola Tapia, antecesora de Hutt en el cargo, aseguró que "más que los anuncios o no, lo que se fue cumpliendo fueron las etapas y esta etapa era de prediseño, y si hoy día, con los resultados que reciben las actuales autoridades, consideran que no es conveniente que el proyecto siga de esa forma es válido que así se plantee, pero sin dudas".