Nacional 17-11-2019

Ministra Hutt y control del Estado sobre buses: Tendremos mayor control de las empresas

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, explicó el proceso de nueva licitación del transporte público, que en la práctica estatizará los buses y generará un mayor control de las empresas operadoras de buses.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la titular de Transportes señaló que "lo que hace este nuevo diseño es separar los activos estratégicos (buses y terminales) de la operación y el Estado se hace cargo de eso activos estratégicos".

El Estado "contrata la operación" a través de una licitación, señaló Hutt, y "el operador tiene que dar el servicio y mantener los buses. Esos buses se los provee el Estado y para poder proveérselo tiene otro contrato separado, que es el que va a iniciar ahora, de provisión de flota".

"La gestión queda en manos del Estado: Se contrata el operador, el operador elige los buses que quiere operar; si no opera bien se sustituye, se retienen los buses y se le entregan a un nuevo operador", aseguró la ministra, "de manera que el control de esos activos, que son clave para la continuidad del servicio, quedan en manos del Estado y no de la empresa concesionaria".

"Lo que estamos buscando es una mayor flexibilidad para poder gestionar a través de índices de calidad de servicio. El espíritu de este diseño es que tengamos mucho más control eficaz, real y creíble de reemplazo del operador en caso de que no cumpla", cerró la autoridad de Gobierno.