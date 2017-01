Política 07-01-2017

Ministra Narváez: “este es un año para consolidar y proyectar los logros”

La ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, se refirió a los resultados de las encuestas de opinión pública. Al respecto, afirmó que el Gobierno seguirá trabajando para cumplir los compromisos asumidos ante la ciudadanía.

Tras la publicación este jueves de las encuestas de opinión pública Adimark y CEP, la ministra Paula Narváez destacó el aumento de cinco puntos en la aprobación de la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet –de acuerdo a la medición efectuada por CEP–, y sostuvo que “si bien es una situación que nos alegra, el Ejecutivo no se guía por las encuestas para hacer su trabajo. Sabemos que este resultado no nos deja satisfechos y que nuestra misión es seguir trabajando con más energía y con más dedicación”.

En ese contexto, la secretaria de Estado explicó que para el Gobierno estos instrumentos corresponden a “una medición de la temperatura del país, de lo que las chilenas y chilenos piensan respecto de las labores que hace la autoridad política, el Gobierno en particular, y la clase política en general”.

Consultada por los resultados correspondientes a la carrera presidencial, la portavoz de La Moneda afirmó que “el escenario está completamente abierto” y que “hay un alto porcentaje de chilenos y chilenas que no tiene una decisión tomada respecto de quién es su candidato o candidata para la próxima elección presidencial”.

Narváez enfatizó que este 2017 “es un año en el que esperamos consolidar los logros para poder proyectarlos. Creemos que tenemos la posibilidad y el escenario político para que se proyecte el gobierno de transformación que la Presidenta Michelle Bachelet inició el año 2014”.