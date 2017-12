Política 29-12-2017

Ministra Narváez reitera compromiso de la moneda con avance de la agenda legislativa

En los últimos días del año, y a pocas semanas del término del actual período legislativo, la ministra Paula Narváez explicó cómo se está llevando adelante la tramitación de los distintos proyectos de ley por parte del Gobierno.

La secretaria de Estado señaló que en este proceso hay iniciativas con mayor estado de avance que otras, pero que estas últimas también “forman parte, sin lugar a dudas, del corazón del Gobierno de la Presidenta Bachelet”, e informó que “la próxima semana se renuevan las urgencias, esa es una tarea que lleva adelante la Segpres y ellos entregarán novedades respecto de este punto en los próximos días”.

De todos modos, Narváez aseguró que “vamos a seguir adelante con mucha fuerza” en temas como educación superior, y la reforma al sistema de pensiones, pese a que “entendemos que ahí tenemos un límite de tiempo, porque eso requiere de un debate más amplio”.

Consultada respecto de críticas formuladas desde la oposición acerca de las priorizaciones legislativas del Ejecutivo y cómo esto puede afectar al proceso de traspaso de mando, la vocera de La Moneda aseguró que “hemos puesto todo a disposición del nuevo Gobierno para que cuenten con la información que corresponde para que el traspaso sea lo más fluido posible y siempre poniendo como principal foco de atención a las personas, a los chilenos y chilenas”.

En esa línea, la ministra aclaró que eso no significa que “el Gobierno que está hoy día administrando el país no siga adelante con las distintas iniciativas”, por lo que “haremos nuestro trabajo dentro de las facultades que tenemos, siendo respetuosos de todos nuestro ritos republicanos, pero ejerciendo nuestro poder hasta el último día del mandato de la Presidenta Bachelet”.

En cuanto a los proyectos que son llevados adelante por la cartera que lidera la ministra de la Secretaría General de Gobierno, detalló que en el caso de matrimonio igualitario “queremos avanzar hasta una instancia legislativa que permita que luego se siga profundizando en el debate (…) entendiendo que recién partimos con las audiencias”.

Por otra parte, respecto del proyecto de ley de identidad de género, Narváez recordó que se encuentra con suma urgencia, lo que concluye la próxima semana, expresando que “nos gustaría avanzar de verdad mucho con respecto a este tema, porque es un tema altamente sensible, altamente necesario, que dignifica la vida de las personas trans y creemos que sería muy importante poder aprobarlo”.