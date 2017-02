Política 25-02-2017

Ministra Paula Narváez por incendios forestales: “Chile ha tenido un actuar ejemplar”

La ministra vocera de Gobierno destacó el trabajo y la respuesta que tuvo el país ante la emergencia causada por los siniestros que afectaron a la zona centro sur del país y desestimó las críticas al proceso de reconstrucción.



Tras valorar la colaboración de los distintos actores —como los privados y las organizaciones no gubernamentales— en la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales, la ministra Paula Narváez puntualizó que la recuperación de los sectores dañados por el fuego es una tarea que lleva adelante el Ejecutivo, a través de sus ministerios, pues es el Gobierno “el mandatado a hacerse cargo de las consecuencias de una emergencia”.



Asimismo, la secretaria de Estado descartó las críticas realizadas este jueves por el ex Presidente Sebastián Piñera durante su visita a la comuna de Santa Cruz. Narváez lamentó la actitud del ex Mandatario, asegurando que “son críticas que uno no espera de quien ha sido Presidente de la República, que conoce cuáles son las complejidades y lo que ocurre cuando se gobierna”.



De la misma forma atribuyó las críticas a la desinformación del ex jefe de Estado y sostuvo que “no querer mirar la realidad con generosidad, con altura de miras y con responsabilidad, no corresponde a la actitud de un ex Presidente de la República”



En ese marco, la vocera de Gobierno subrayó que “tenemos la posibilidad de decir que, a pesar de la tremenda dificultad que ha significado esta emergencia, Chile ha tenido un actuar ejemplar, no sólo dicho y reconocido a nivel nacional, sino que también a nivel internacional”.



Programa “Más Leña Seca”



En esa misma materia, la portavoz de La Moneda recalcó que a través de distintos ministerios y en un proceso liderado por el subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea, ya comenzó el proceso de reconstrucción en la localidad de Santa Olga, en la comuna de Constitución.



Narváez detalló que se están entregando títulos de dominio y que el Ejecutivo está “muy preocupado de contribuir para que los pequeños y medianos productores de distintos sectores de la economía de esa zona puedan también sacar adelante sus negocios”.



En esa línea, el Gobierno ha puesto a disposición de los afectados una serie de instrumentos de ayuda, entre ellos el programa “Más Leña Seca”, que contempla más de 300 millones de pesos para las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío. Los interesados podrán optar por hasta 3 millones de pesos para financiamiento de infraestructura y maquinaria para la extracción y el procesamiento de madera quemada, además de capacitaciones. La idea, explicó la vocera de Gobierno, es “entregar a los pequeños y medianos productores de leña una oportunidad de negocio para que puedan tener una actividad económica que les permita un ingreso para ellos y sus familias”.





Agenda del Gobierno



En otro asunto, la secretaria de Estado se refirió a lo que se viene para los próximos días en la agenda del Ejecutivo, explicando que a partir de la próxima semana comenzarán las reuniones con los presidentes de la Nueva Mayoría “para reiniciar el trabajo de este año, tanto el trabajo legislativo, que se inicia el primer día de marzo, y las actividades propias del trabajo político y de gestión del Gobierno, que se hace en coordinación con los partidos de la coalición”, concluyó.