Política 11-02-2017

Ministra Paula Narváez se refiere a denuncias por el denominado “cartel del fuego”.

Un tema abordado por la Ministra Vocera de Gobierno Paula Narváez, fue la denuncia hecha el miércoles por un medio de comunicación, respecto a supuestas denuncias en el extranjero en contra de tres empresas españolas que también operan en nuestro país en el combate de incendios forestales. Al respecto, la portavoz de La Moneda afirmó que “el Gobierno es el primer interesado en que cualquier situación que no se apegue a la ley, sea investigada y sancionada de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico”.

No obstante, aclaró que “en Chile no hemos formado parte ni conocido en forma directa los alcances que pueda tener esa situación que ha ocurrido en otro país”, agregando que los procesos de licitación en Chile se hacen apegados a la ley y que “son registros de carácter totalmente transparente y que se hacen en el marco del ordenamiento jurídico que nos rige”. Asimismo, recordó que ante cualquier sospecha en torno a un proceso de licitación, “existen los organismos pertinentes para llevar adelante cualquier investigación que se requiera hacer”.

Además, la secretaria de Estado confirmó que se mantiene el Estado de Catástrofe, ya que éste se requiere por materias de carácter preventivo.