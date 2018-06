Política 23-06-2018

Ministra Pérez y tortura a imputados por asesinato: "no estamos en un estado cavernario"

La ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, lamentó la tortura que sufrieron los imputados en prisión preventiva por el asesinato de una mujer en el Barrio República, en el centro de Santiago.

"No estamos en un estado cavernario, no creemos en el ojo por ojo ni en la Ley de Talión", dijo la secretaria de Estado.

Además, se refirió a las palabras de Claudio Bravo, quien, mediante un mensaje en Twitter, pidió no victimizar a los sospechosos e ironizó con el ataque que sufrieron.

"Esa impresión nace, al igual que muchas voces de chilenos, desde la impotencia. Pero uno tiene que entender que estamos en un Estado de Derecho", dijo Pérez.

Los reos, en todo caso, fueron formalizados nuevamente por el delito de los apremios, mientras que un funcionario de Gendamería, fue detenido y será procesado por sus responsabilidad en los hechos. Además, de la apertura de un sumario al interior del recinto penal, para establecer en qué fallaron las normativas vinculadas a la ubicación de los detenidos ecuatorianos y porqué no se cumplió con la solicitud de ubicarlos en un recinto penitenciario de alta seguridad.