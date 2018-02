Política 12-02-2018

Ministra (s) de economía Natalia Piergentili: “economía debe contar con una política de estado que supere color político”.

“No es fácil hacer balances cuando estamos ad portas de terminar un periodo gubernamental”, reconoció la ministra (s) de Economía, Natalia Piergentili, en entrevista con el programa Sin Pretexto de Radio Universidad de Santiago, al ser consultada al respecto. No obstante, a juicio de la administradora pública, es necesario puntualizar algunos aspectos en los que el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet puso énfasis en el marco de su cartera.

En primer lugar, la profesional detalló las apuestas a largo plazo por la diversificación de la matriz productiva y exportadora, pese a saber que Chile no tendría un ciclo de los commodities tan favorable como en el periodo gubernamental anterior.

En tal sentido, la secretaria de Estado (S) puntualizó que se apostó por la industria alimentaria, acuícola y solar, lo que va a permitir que Chile no dependa exclusivamente del cobre. En esta línea, Natalia Piergentili precisó que este Gobierno se arriesgó por una agenda de futuro que verá su rédito completo alrededor del año 2020.

Con el fin de seguir diversificando la matriz productiva del país, la titular (s) de Economía, cree necesario que se implemente una política de Estado en materia económica, ya que es necesario que exista certeza de la continuidad de la inversión realizada, por ejemplo, en áreas relacionadas con la tecnología y capital humano.

En esa línea, la profesional de Economía argumentó que “en el caso de las Relaciones Exteriores, Chile tiene clara cuál es su política de Estado y la implementa en función del Gobierno que esté”.