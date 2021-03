Agricultura 12-03-2021

Ministra Undurraga da el vamos del censo agrícola en la región del Maule: “en los últimos años el campo ha ido adaptándose a nuevas condiciones”



Región del Maule, 11 de marzo de 2021.- Hasta el predio del primer encuestado en la región del Maule, Jorge Salazar, en el sector de Porvenir de la comuna de Talca, llegó la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga junto al seremi del agro, Luis Verdejo y a autoridades provinciales y locales, para dar el vamos al VIII Censo Agropecuario y Forestal en esta región.



La ministra Undurraga destacó la necesidad de realizar este censo para mejorar la información agrícola que ya tiene más de trece años. “Este es un censo que estábamos esperando hace mucho tiempo, el último censo se realizó el 2007, llevamos 13 años con información de ese entonces y sabemos cómo el campo ha ido adaptándose a las nuevas condiciones, tiene desafíos distintos y poder contar con información de calidad sin duda nos va a permitir tomar decisiones más precisas y pertinentes para cada uno de las regiones y las comunas”, dijo la autoridad.



El director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de la región del Maule, Miguel Alonso, detalló que están preparados para realizar en buena forma el censo. “Tenemos la región dividida en ocho áreas con censistas y supervisores particulares en cada una de ellas, hay más de 240 personas que van a estar encuestando durante más de 3 meses. Nosotros estamos enfocados a los productores, lo que nos interesa es la producción y llevamos más de 13 años sin datos frescos, por lo tanto, es difícil para las autoridades que tiene que tomar las decisiones poder hacerlo sin datos más actuales”, señaló.



La Titular del agro agregó que para realizar este censo se tendrán en cuenta todas las medidas de seguridad que requiere la pandemia y dijo que “este censo fue planificado desde el nivel central con todas las medidas sanitarias. Vamos a tener tres meses desde el nivel central para planificar las encuestas, por lo que vamos a tener más tiempo para poder regular esas salidas, dependiendo de las comunas y las situaciones puntuales. Los encuestadores estarán con un Tablet y habrá mascarillas tanto para los encuestadores como para los encuestados. Así que tendremos un proceso y un procedimiento para cuidar la salud de todos”.



“La agricultura es un motor de desarrollo para muchas regiones y queremos saber cómo está la agricultura, qué necesidades tiene. Por ejemplo, la situación del agua es muy importante hoy para estas y otras regiones. Y este censo nos va a permitir conocer la realidad productiva, la realidad del agua y también ampliar a los ámbitos ambientales y sociales. Este es un marco que nos va a permitir tener, no solo una foto del momento, sino que después poder planificar las encuestas y tener la información necesaria para las encuestas intercensales que nos permiten tener información más precisa en los distintos rubros”, señaló la ministra Undurraga.



Entrega de bonos de emergencia



Durante la jornada, la Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga encabezó la entrega de ayuda económica para los agricultores afectados por las lluvias del verano. La autoridad del agro visitó el predio del usuario a INDAP, Mauricio Vidal, agricultor del sector de Santa Rita en la comuna de Pelarco.



La ministra Undurraga destacó el apoyo de INDAP y dijo que “son cerca de tres mil agricultores de INDAP afectados en esta región que van a recibir estos recursos de emergencia que les van a permitir terminar la temporada y ya después planificar con distintos instrumentos del ministerio, especialmente de INDAP su próxima temporada. Son agricultores que no se han detenido en su trabajo y eso hay que agradecerlo y lo que queremos no es solo resolver las emergencias, si no que planificar para poder adaptarnos a las nuevas condiciones de cambio climático”.



También en la región del Maule, la ministra Undurraga junto al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego (CNR) participó en la comuna de San Javier en la inauguración de una obra de conducción y otra de distribución con telemetría de la comunidad de aguas canal Melozal. En la ocasión, la autoridad relevó el aumento de recursos que cuenta la CNR para la construcción de obras de riego en la región gracias a los fondos adicionales de sequía y reactivación económica, los que se ven reflejados en obras como la que se van a inaugurar.



El secretario ejecutivo de la CNR, Federico Errázuriz llamó a seguir trabajando en un escenario con menos precipitaciones. “La única respuesta que tenemos ante el cambio climático es ser más eficientes en el uso del agua, distribuirla y aplicarla eficientemente y la CNR está trabajando en eso fuertemente”, señaló Errázuriz.