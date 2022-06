Agricultura 09-06-2022

Ministra Vocera Ángela Vivanco: “El verdadero acceso a la justicia implica la comprensión de los procesos y sus resultados”

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco dijo hoy -martes 7 de junio- que “el verdadero acceso a la justicia implica la comprensión de los procesos y sus resultados, sus riesgos eventualmente y que es lo que se puede esperar de la justicia”, al ser consultada por la necesidad de potenciar el uso del lenguaje claro y sencillo en las instituciones del Estado.

Según explicó la ministra, “este tema no solamente es un asunto puramente cultural o intelectual, sino que tiene un aspecto muy práctico: en otras palabras es muy importante que las leyes se redacten en lenguaje claro y comprensible; que la Constitución cuente con un lenguaje claro y comprensible y que las personas en todos aquellos procedimientos en que se acercan al Poder Judicial los puedan comprender fácilmente y en consecuencia la explicación que reciban de ellos sea adecuada y que, en el fondo, decodifique la información adecuadamente para que cualquier persona la pueda entender”.

Dijo la vocera que es importante este tema “asociado al debido proceso y los derechos de las personas, y por supuesto con adecuada y eficiente administración de justicia”.

Agregó que “por supuesto manifestamos nuestra preocupación no sólo por los jueces y funcionarios de los tribunales, sino que por toda persona que en razón de su cargo sufra amenazas o sufra cualquier tipo de violencia, eso solamente indica no querer atenerse al Estado de Derecho y el Estado de Derecho tiene a ese respecto que reaccionar adecuadamente”.