Crónica 06-12-2018

Ministro Antonio Walker abordó situación de emergencia agrícola en comunas O’Higgins y Maule

En menos de un mes, el Gobierno comenzó con la entrega de ayuda a los agricultores afectados por los granizos en las regiones de O’Higgins y Maule comprometiendo recursos por más $1.200 millones.



l Ministro de Agricultura, Antonio Walker decretó hoy zona de emergencia agrícola las comunas de Mostazal, Graneros, Codegua, Machalí, Rancagua, Requínoa, Rengo, Olivar, Malloa y Chimbarongo, luego de la compleja situación generada por la granizada ocurrida el pasado 12 de noviembre y que afectó a productores agrícolas de esas localidades.



“Hemos decretado zona de emergencia en 10 comunas de la región de O’Higgins. De esta manera podremos disponer de $300 millones del fondo de Gobierno Regional además de la ayuda que entregarán directamente los servicios del agro”, señaló el titular de la cartera.

El anuncio lo realizó el Ministro Antonio Walker junto al Intendente de la región de O’Higgins, Juan Manuel Masferrer, quienes visitaron los predios afectados y verificaron in situ el avance que han tenido las medidas de emergencia adoptadas por el Ministerio y por el gobierno en general.



Respecto al impacto económico que este evento climatológico tuvo en la zona, el Secretario de Estado explicó que “la zona afectada ya está completamente catastrada y estamos seguros de que este incidente no tendrá un impacto relevante en la empleabilidad ni tampoco en la actividad económica de la región”.



En cuanto al apoyo del Ministerio de Agricultura, el Ministro Walker explicó que para los pequeños agricultores usuarios de Indap, se comprometieron recursos por $215 millones. Conaf, por su parte, ha redireccionado el programa de empleos de emergencia, generando 100 cupos para las zonas afectadas. Además, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Inia) se encuentra realizando capacitaciones técnicas a través de recorridos por los predios, centrados principalmente en el manejo de huertos afectados.



“Quiero decir que esto no termina hoy, porque queremos hacerle un seguimiento a la entrega de recursos con la idea de seguir acompañando a los productores que tienen que replantar, otros tienen que resembrar, han visto afectado su capital de trabajo y no los vamos a dejar solos”, dijo el Ministro Walker.



En esa línea, Corfo se ha comprometido a apoyar con su programa IPRO con alrededor de $300 millones de aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Rural (FNDR) para proyectos de inversión, los cuales se pueden dirigir a agricultores medianos. Esto tiene por objeto apoyar la reactivación de la actividad económica de empresas que hayan resultado dañadas o destruidas por desastres o emergencias naturales.

También se está trabajando en una segunda etapa, en la que se generará un plan de reactivación económica para la zona afectada. La idea es que, a principios del 2019, Corfo presente un programa PAR y Sercotec un capital semilla al FNDR. Todo esto se está trabajando con el seremi de economía, para ser ejecutado en el primer semestre de año 2019.



REGIÓN DEL MAULE



En la jornada el Ministro Walker visitó también a agricultores afectados en la región del Maule, específicamente de la zona de Parral y Retiro, donde entregó apoyo de parte del Gobierno a 351 pequeños agricultores usuarios de Indap, a los que se les entregarán $295 millones (el 71% de la superficie afectada es de pequeños agricultores usuarios del servicio).



Durante la vista del Ministro Walker a las Zonas Rojas estuvo acompañado del Director Nacional de Indap, Carlos Recondo; el Director Ejecutivo de Agroseguros, Ricardo Prado; los Intendentes de las regiones de O’Higgins y Maule, Juan Masferrer y Pablo Milad; los seremis de agricultura de las regiones de O’Higgins y Maule, Joaquín Arriagada y Carolina Torres; el senador Alejandro García-Huidobro y el diputado por el distrito 15, Diego Schalper, entre otras autoridades.