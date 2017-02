Crónica 04-02-2017

Ministro Barraza se reúne con familias beneficiarias del Bono Enseres de la Región del Maule damnificadas por los incendios forestales

El Secretario de Estado además coordinó acciones de trabajo en la zona junto al Subsecretario de Servicios Sociales Juan Eduardo Faúndez y el Seremi de Desarrollo Social José Ramón Letelier.

El Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza se trasladó hasta la Región del Maule, con el fin de coordinar acciones relacionadas con el apoyo que se les está brindando -por parte del Gobierno- a las familias que han resultado damnificadas tras los incendios forestales que afectan a la zona.



El Secretario de Estado se reunió con Subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez, y el Seremi de Desarrollo Social del Maule, José Ramón Letelier, a objeto de agilizar la entrega de beneficios a las familias víctimas de la emergencia, como es por ejemplo el Bono Enseres que asciende a un millón de pesos y que se otorga a aquellos grupos familiares que resultaron damnificados tras perder su única vivienda, y donde ésta resultó totalmente destruida.

“Lo importante es que ya contamos con un número significativo de Fichas Básicas de Emergencia y estamos trabajando fuertemente por llegar hasta las localidades más apartadas a fin de que las familias damnificadas puedan firmar el documento lo antes posible, y de esta manera realizar la transferencia monetaria a través de la Cuenta RUT del BancoEstado, de no tenerla, se le habilita automáticamente una cuenta. A nivel nacional se han levantado 4.300 Fichas Básicas de Emergencia, donde la Región del Maule es la que registra el mayor número que asciende a 1.987, luego sigue la Región del Biobío con 1.600 y luego la Región de O’Higgins con 700 FIBE. Luego del levantamiento de fichas, viene el cruce de información autoreportada por las familias, donde incluso se verificará el domicilio a través del catastro de vivienda, entre otros aspectos. Este proceso lo estamos finalizando, para proceder al pago del beneficio”, señaló el Ministro Barraza.

El Secretario de Estado llegó junto al Seremi Letelier y el Director del Fosis, Gonzalo Uribe, hasta las localidades de Corrientes y Rinconada en Constitución, donde dialogó con las 31 familias beneficiarias del Bono Enseres sumando ambos sectores, y supervisó la firma de quienes se encontraban realizando el trámite para optar al bono. Lo mismo hizo el Subsecretario Faúndez, quien se trasladó hasta Maquehua y Forel, donde se reunión con otras 22 familias que podrán acceder al beneficios.

Respecto a la especulación por el alza de arriendos en la zona, Barraza manifestó que “es importante que no exista especulación, ni aprovechamiento a partir de esta emergencia. Yo creo que hoy están presentes notables muestras de solidaridad, de apoyo y de querer ayudar por parte de la sociedad, pero no podemos descartar abusos y cosas que no quisiéramos ver, pero lo importante en este caso es que el Gobierno está desplegando con velocidad ayudas que van a llegar directamente a las familias afectadas”.

GOBIERNO PRESENTE

Además la autoridad informó que este viernes 3 y sábado 4 de febrero se realizará en la localidad de Santa Olga una Plaza Ciudadana de 9:00 a 18:30 horas, oportunidad donde las familias damnificadas podrán informarse de los beneficios a los que puede acceder y responder la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), entre otros trámites. Para ello estarán presentes profesionales del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno Regional, Serviu, Banco Estado y Registro Civil. Además, para asegurar la asistencia de aquellos grupos familiares que aún no han respondido la Ficha Básica de Emergencia, se ha dispuesto de buses de acercamiento que saldrán desde los albergues.

Asimismo, la Presidenta Michelle Bachelet señaló que un equipo de las Naciones Unidas para Evaluación y Coordinación en caso de Desastres (UNDAC), se desplazará hasta la región, con el fin de realizar un diagnóstico y análisis de la emergencia.

Según el último reporte entregado por la Onemi, en la Región del Maule se encuentran disponible 12 albergues. Además, se mantiene el Estado de Catástrofe y Alerta Roja para las localidades de Curepto, Licantén, Empedrado, Constitución, Cauquenes, San Javier, Vichuquén y Hualañé, donde hasta el momento se reportan 5 incendios activos y uno controlado.