Nacional 07-01-2020

Ministro Blumel tras incendio en iglesia: Debemos unirnos contra estos delincuentes

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, condenó el ataque que sufrió la iglesia institucional de Carabineros y que terminó con un incendio en el lugar.

"Yo quiero hacer un llamado a todos quienes creen en la democracia, a quienes creen y tienen la convicción de que la paz social depende fundamentalmente de defender el orden público, a que nos unamos contra estos delincuentes", señaló Blumel.

El titular del Interior agregó que "necesitamos apoyar a las instituciones de la seguridad pública, necesitamos a las autoridades que tienen responsabilidad en materia de orden público".

"Necesitamos que todos los sectores actúen con convicción, sin ambigüedad, con unidad, para aislar a estos violentistas, para aislar a estos delincuentes y traer la tranquilidad, la seguridad, la paz social y el orden público para todos nuestros compatriotas", cerró el ministro.

Acciones legales

En este contexto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó que el Gobierno presentará acciones legales contra los responsables del ataque.

El subsecretario explicó que "vamos a iniciar acciones judiciales. El delito de incendio es uno de los más graves. Esas acciones judiciales se van a iniciar. Esperamos lograr resultados lo más pronto posible".

La interpelación a Bassaletti

En el lugar, jefe de Zona Este de la Región Metropolitana, Enrique Bassaletti, fue interpelado por un manifestante, quien cuestionó el actuar de Carabineros y las violaciones a los DD.HH. que han cometido diversos funcionarios de la institución durante la crisis.

"Esto de acá (el incendio) es un crimen, es un delito, no es manifestación. El crimen y el delito se ataca con las herramientas que tiene el Estado y punto", señaló el uniformado

Ante los informes de organizaciones de DD.HH. respecto al actuar de Carabineros, Bassaletti explicó que "no estoy en condiciones de opinar sobre algo que no me compete, yo lo que puedo decir es que Carabineros es una policía ejemplar en el mundo. Si tú tienes tus opiniones, son válidas, pero registra un poco lo que pasa internacionalmente".

El manifestante además exigió explicaciones con respecto a la responsabilidad política del actuar de Carabineros, debido a que "nadie se hace cargo", tras esta consulta el general se retiró del lugar.