Política 26-02-2020

Ministro Briones: Economía chilena está "condenada a la mediocridad" si no se termina la violencia



El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró que la economía chilena está "condenada a la mediocridad" si es que no se terminan los hechos de violencia registrados desde el inicio de la crisis en octubre pasado.

En el acto de promulgación de la reforma tributaria, Briones manifestó que "hemos visto mucha tolerancia, mucha pasividad, mucha liviandad respecto de lo que esta violencia significa, porque quiero insistir acá y quiero hacerme eco del llamado del Presidente de la República ayer, la aceptación de esa violencia, la validación de esa violencia, el tratarla con liviandad, al final del día es un golpe duro a nuestra democracia y las decisiones relevantes económico sociales que tenemos que tomar solo se pueden construir en un contexto de democracia".

"No hay dos lecturas, a todos los chilenos nos preocupa el clima de violencia que estamos viendo, y si nosotros no somos capaces de condenar claramente la violencia y proteger nuestra democracia, la verdad es que nuestra situación económica está condenada a la mediocridad", dijo.

Briones aseguró que también habrá mediocridad en "los grandes debates, en lo económico y social, que como país tenemos que tener, porque estamos poniendo en entredicho la calidad de nuestra democracia".

Desde la oposición, el jefe de bancada de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, comentó que le "parece sumamente preocupante que el gobierno y el oficialismo, en lugar de ponerse en una posición autocrítica, desde la cual salir a transmitir calma para el proceso que viene, se sume a los sectores más radicalizados de la derecha a crear incertidumbre y generar paranoia colectiva respecto a los hechos de violencia".

Para el diputado, el Ejecutivo ha tratado "de inventar un falso dilema entre quienes condenan o no la violencia, en vez de centrar el foco en si es que hay que cambiar o no las reglas de nuestra democracia".