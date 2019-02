Política 19-02-2019

Ministro Cisternas asegura que "no hay persecución de parte de Poder Judicial" contra el general (r) Cheyre

Hace unos días, el condenado y procesado en casos por violación a los derechos humanos, Juan Emilio Cheyre, aseguró sentirse "perseguido" por "por fuerzas opuestas que crean situaciones falsas". Sus dichos a La Tercera generaron rápidas reacciones. Por un lado, el senador UDI Iván Moreira confirmó dicha situación, mientras que desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos tildaron las palabras de "vergonzosas" y que "esa es la negación más implícita que hay".

Hoy, el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, habló en Radio Universo sobre el general del "nunca más": "Es su opinión y todos tenemos derecho a opinar y las opiniones deben ser respetables. (…) yo lo menos que puedo hacer es asegurar que no hay persecución de parte del Poder Judicial ni de parte de los ministros que han estado encargados de la respectivas investigación". Y en esa línea añadió: “El juez recibe un paquete y ese paquete se compone de los ingredientes que le aporta el acusador y el defensor y él toma una decisión de acuerdo con la convicción que obtiene a través de los medios de prueba. No estamos persiguiendo a nadie porque como he dicho muchas veces, majaderamente, nosotros no salimos con una pancarta a buscar juicios, los juicios llegan y ahí tenemos que tratar de dar una respuesta (…) debemos dar una respuesta”. A fines del año pasado, el ministro Mario Carroza sentenció al ex comandante en Jefe del Ejército a tres años y un día presidio en libertad vigilada por su participación como encubridor de más de una decena de homicidios llevados a cabo por la llamada Caravana de la Muerte; mientras que el 7 de febrero fue procesado por el magistrado Vicente Hormazábal por aplicación de tormentos a 24 detenidos en el Regimiento Arica en 1973. Caso Frei: "El rector pudo haber esperado" Otro tema abordado por el supremo fue el fallo del caso Frei Montalva. Reconoció que "su sentencia iba a ser de todas maneras motivo de controversia tanto política como histórica y jurídica. Y en eso estamos. A lo mejor hemos perdido de vista que es la sentencia de primera instancia que tiene que ser revisada por la Corte de Apelaciones, porque ya se apeló y luego será probablemente revisada por la Corte Suprema". Tras esos pasos, continuó, "tendremos el establecimiento de la verdad judicial que tratará siempre de acercarse lo más posible a cómo ocurrieron los hechos en la realidad".