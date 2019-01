Crónica 31-01-2019

Ministro de Agricultura hace un balance de incendios forestales: “La buena noticia es que aún teniendo más incendios, hay menos superficie quemada”

El Secretario de Estado hace un llamado urgente a la prevención. “La ciudadanía es esencial para evitar daño en nuestro patrimonio”, enfatizó.

Para los próximos días, entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía se esperan temperaturas sobre los 30 grados, con vientos fuertes y una humedad en el combustible fino-muerto entre el 4 y el 10%, lo que se traduce en un riesgo extremo para la zona centro sur. En tanto, en la Región Metropolitana el pronóstico es de una humedad del combustible fino muerto entre el 2 y el 6% en el valle y la precordillera, con temperaturas entre 30 y 33 grados y vientos fuertes.

El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, señaló que “a la fecha, tenemos un 22% menos de hectáreas afectadas, en comparación al periodo anterior, gracias al trabajo conjunto con las empreasa privadas, el despliegue de los equipos terrestres y aéreos de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, donde se destaca la estrategia de un ataque rápido y contundente en los primeros minutos al ser detectado un incendio. Sin embargo, la preocupación está en las acciones irresponsables o negligentes de las personas, ya que a la fecha registramos un 6% más de incendios que el periodo anterior. Sin ellos, el combate no es suficiente para evitar estos siniestros.”.

En este mismo sentido, recordó que en Chile el 99,7% los incendios forestales son provocados por acciones irresponsables, negligentes o intencionales, y desde el pasado 1 de julio hasta hoy 29 de enero, se han registrado en el país un total de 3.290 incendios, lo que representa un 6% más que la temporada pasada (3.106). Sin embargo, el daño ha sido menor, afectando 12.644 hectáreas, lo que es un 22% menos que a la misma fecha del año pasado (16.110).

“Hace pocos días estuvo a punto de quemarse el Santuario de Lo Vásquez por un acción humana irresponsable. Sin embargo, el fuego fue controlado, pudiendo salvar el santuario y las viviendas, gracias a la rápida y eficiente acción conjunta de Conaf y Bomberos”, señaló el jefe

“Para esta semana, las condiciones de viento, humedad y temperatura siguen siendo extremas. Entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía, tendremos temperaturas sobre los 30 grados, vientos fuertes y una humedad en el combustible fino-muerto entre el 4 al 10%, lo que quiere decir que cualquier chispa o fuego pequeño se puede transformar rápidamente en un incendio forestal que puede afectar desde nuestro patrimonio natural hasta la vida de nuestra gente”. dijo el Ministro Walker.

El secretario de Estado destacó la implementación del “botón rojo”, por parte de CONAF. Este es un sistema que determina las zonas de mayor probabilidad de incendios forestales y que obliga al desplazamiento de equipos de prevención y combate a las zonas críticas, la coordinación con las instituciones públicas y privadas vinculadas a la emergencia forestal y la restricción y prohibición del fuego.

Por su parte, el director ejecutivo de Conaf, José Manuel Rebolledo, enfatizó el llamado a eliminar el uso del fuego o de fuentes de calor en días de alta temperatura, a no utilizar galleteras, soldadoras u otras máquinas que generan partículas de calor en zonas de vegetación y a no hacer fogatas en zonas de vegetación ni en áreas silvestres protegidas (parques, reservas o monumentos naturales).