Agricultura 09-07-2022

Ministro de Agricultura impulsa fuerte inversión por más de $2.300 millones para programas de empleo en la Región del Maule

La iniciativa será financiada con fondos del Gobierno Regional e implementada por la Corporación Nacional Forestal -CONAF-, en la búsqueda de una alternativa para disminuir el desempleo a través de la generación de puestos de trabajo y capacitación de la mano del mundo silvoagropecuario que beneficie a 1.500 personas.



Anunciando un monto de inversión por 2.374 millones de pesos y con la esperanza de beneficiar, desde el agro, a habitantes de las 30 comunas de la región, llegó hasta el Maule el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

El anuncio se da tras 2 meses de trabajo que se corona con la alianza GORE-CONAF, a través de un programa que pretende generar puestos de trabajo por un período determinado (6 meses), preferentemente en actividades silvoagropecuarias, como la Restauración de Bosque Nativo a Gran Escala (Plan Siembra Por Chile y Chile Apoya) y de habilitación y hermoseamiento de espacios públicos.

“Nosotros, como Ministerio, tenemos una gran admiración y agradecimiento a la gobernadora Cristina Bravo, al Consejo Regional, también al delegado, al equipo de nuestra seremi y, por cierto, transversalmente, al mundo parlamentario (…) que nos han hecho ver las dificultades de la agricultura (en la región). Junto a este plan maravilloso de restauración, para que Chile cumpla además sus compromisos ambientales”, sostuvo Esteban Valenzuela.

Asimismo, el titular de Agricultura remarcó la importancia de esta inversión en la región, ya que es indesmentible que “el Maule es el corazón de la seguridad alimentaria del país, particularmente como sabemos, todo el valle central, pero el Maule con esto se la juega”, reconoció el secretario de Estado en su paso por Talca.

Por su parte, la gobernadora regional, Cristina Bravo, sostuvo que “sabemos que producto de la pandemia hay muchas personas que no tienen empleo y logramos avanzar en este programa que va a empezar los primeros días de agosto. Éste es un trabajo que lo sacamos realmente en dos meses, porque nos centramos en lo que la gente quería. Y vamos a cumplir dos objetivos: uno, la generación de empleo; dos, más de 1.500 personas van a estar trabajando en lugares que es muy importante proteger”, afirmó la autoridad regional.

En tanto, el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque Díaz, aseguró que la implementación de este programa “nos permite enfrentar hoy una crisis económica, con desarrollo inclusivo y con equidad territorial, que es lo que siempre hemos señalado es nuestra prioridad (…) Cuando todos trabajamos en conjunto, por el bien de la ciudadanía, estos son los resultados, el lanzamiento de este programa”.

El director ejecutivo de CONAF, Christian Little, explica que el programa “se ejecuta con distintos componentes. Uno de los más importantes es la transición ecológica justa, (que) es uno de los lineamientos del programa de gobierno y, además, uno de los lineamientos del Ministerio de Agricultura apoyar a la Agricultura Familiar Campesina, trabajando en temas ecológicos en los territorios, mejorando las plazas, los entornos urbanos, los parques periurbanos, entregando ecología y también cultura a través del trabajo”, precisa Little.

AGENDA EN EL MAULE

Durante la jornada el ministro Esteban Valenzuela supervisó también el funcionamiento del Centro Regional de Abastecimiento de Talca -CREA-, lugar escogido para promover los índices regionales del programa MAT -Mejores Alimentos de Temporada- para informar e incentivar a los maulinos a abastecerse de alimentos de la manera más eficiente posible.

“Hay alternativas, en medio de esta alza mundial de alimentos, en nuestras ferias y mercados campesinos y de productores en todo el país”, señaló el ministro Valenzuela.

Posteriormente, la autoridad del agro se trasladó hasta la comuna de Linares, donde encabezó la inauguración del revestimiento del canal San Víctor Álamos con recursos de la Comisión Nacional de Riego y visitó el tranque de regulación corta, ambas obras que beneficia a la Junta de Vigilancia Río Ancoa.

Finalmente, el ministro de Agricultura llegó hasta sector Los Corrales, en la localidad de Parral, donde junto a autoridades nacionales de Agroseguros e INDAP, entregó indemnizaciones a 25 agricultores arroceros por un monto total de $92 millones. Además, se realizaron las primeras entregas de recursos en el marco del plan Siembra por Chile.

Asimismo, la gobernadora regional, Cristina Bravo, anunció un programa de apoyo, junto a INDAP e INIA, para ir en ayuda del sector arrocero de Parral con $480 millones. Se trata de un programa espejo de las ayudas de Siembra por Chile, pero financiado con recursos regionales para paliar los efectos de la crisis hídrica que ha afectado la zona.