Crónica 26-07-2018

Ministro de Agricultura se reunió ayer con directorio de Iansa

Anoche finalizó la reunión sostenida por el Ministro de Agricultura Antonio Walker, en la que también participó el Subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas, Joaquín Noguera, presidente de Iansa, y Raimundo Díaz, para abordar el futuro de la Planta Linares.



A la salida, el Secretario de Estado dijo que “fue una conversación en la cual como gobierno ofrecimos toda nuestra colaboración y ayuda para evitar el cierre de la Planta Iansa de Linares. Ellos nos manifestaron que estaba decidido no recibir remolacha en esta temporada, pero que el cierre de la planta se iba a definir este jueves en la reunión de directorio que tienen con los ingleses”.



“Nosotros insistimos en ofrecer nuestra ayuda para colaborar con los productores de remolacha del Maule Sur que son los que tendrían que viajar a la planta de San Carlos, teniendo un costo de flete bastante mayor, lo que se suma a la rebaja del precio de la remolacha de 51 a 47 dólares. O sea, esto está teniendo un efecto en el precio de la tonelada para el productor de remolacha de Linares, de 8 dólares, lo que hace muy difícil tener un cultivo rentable”, expresó.



Ante esta situación, los integrantes del directorio manifestaron que este tema no pasa por la ayuda del gobierno, porque la planta de Linares tiene muy pocas ventajas comparativas respecto de las otras dos plantas. “Lo que ellos prefieren- dijo el Ministro- es que este negocio se sostenga en el tiempo y para eso tienen que evitar rentabilidades negativas, por tanto ven con mayor proyección el mantener el cultivo de la remolacha procesando en dos plantas en lugar de tres. Por un tema de costos, ellos prefieren concentrarse en las plantas de San Carlos y Los Ángeles”.



“El origen concreto de no recibir remolacha en la planta de Linares, es producto de que el precio internacional de la remolacha ha bajado más de un 30%, lo que hace que hayan tenido una rentabilidad negativa el año pasado, de 7 millones de dólares como grupo, y no pueden seguir sosteniendo esta pérdida. Como gobierno tampoco podemos obligarlos a seguir perdiendo plata. No obstante quiero ser enfático en que aquí no tiene nada que ver el decreto del Ministerio de Hacienda respecto de los aranceles de la remolacha. Hay una ley del año 2003 que regula los aranceles de la remolacha y lo que hace Hacienda todos los meses es que emite un decreto para hacer ver cuál es la fórmula de cálculo de los aranceles, y los aranceles de la remolacha no han variado un centavo en los últimos 7 años. Entonces, lamentamos que se utilice políticamente un decreto que aparece todos los meses”, aseveró.



Walker dijo que la reunión del directorio está fijada inicialmente a las 10.30 horas “y vamos a tener noticias alrededor del mediodía de este jueves respecto a lo que decida el directorio de Iansa en relación a la Planta de Linares”.