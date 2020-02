Política 26-02-2020

Ministro de Defensa dice que “si se acepta” que se vulneren los cuarteles se afecta “gravemente la seguridad de la nación

No queremos hacerlo, no tenemos ningún interés en hacerlo, nosotros estamos para defender la vida de los chilenos, pero las Fuerzas Armadas no pueden aceptar que sean objeto de ataque o que causen grave perjuicio o daño a sus unidades militares o a aquellos monumentos que están entregados bajo custodia”. Fueron las palabras emitidas por el ministro de Defensa, Alberto Espina, a raíz del ataque que sufrió el Monumento a los Héroes de Iquique en Valparaíso, que fue repudiado por el Gobierno y transversalmente por las fuerzas políticas, y aseguró que, ante la ocurrencia de estos ataques, “la Armada tiene todo el derecho a impedir que lo destruyan”. “Si hay una agresión ilegítima, existe necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, o falta de provocación suficiente, es decir, si un grupo de vándalos pretende destruirlo, la Armada de Chile tiene el deber de protegerlo, incluso usando sus armas de fuego, si se llega al extremo que lo justifique”, aseguró el ministro en conversación con Tele13 Radio. De acuerdo al titular de Defensa, “las FF.AA. no van a permitir, porque la legislación los ampara y los protege en Chile, que sus cuarteles, sus unidades militares o aquellos monumentos que estén bajo su custodia” se vean amenazados. “Si aceptamos que se vulneren los cuarteles militares y se roben esas armas (de fuego y guerra), se está afectando gravemente la seguridad de la nación”, dijo