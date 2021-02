Política 19-02-2021

Ministro de Economía reafirma crítica al Magisterio: "Puse voz a los que no tienen voz"



El ministro de Economía, Lucas Palacios (UDI), reiteró que, al decir el martes que "los profesores buscan por todas formas no trabajar" -luego de que el Colegio de Profesores pidiera que todos los trabajadores de la educación estuviesen vacunados antes de volver a las aulas-, se refería sólo a los miembros del Magisterio, y reafirmó el tono duro de su cuestionamiento.

"Mi crítica fue directamente contra el Colegio de Profesores, que permanentemente han estado buscándole la quinta pata al gato... Insisto: Colegio de Profesores, no profesores (en general)", enfatizó en un punto de prensa.

El ministro aficionado a la poesía afirmó que, con su crítica: "También he sido la voz de un montón de mujeres con quienes me he reunido y que no pueden trabajar porque, como no existe trabajo presencial, se tienen que quedar en sus casas" debido a que las escuelas están cerradas.

Finalmente, "me han contactado una serie de profesores para darme apoyo, porque ellos no se sienten representados por el Colegio de Profesores. Entonces lo que he hecho es ponerle voz a los que no tienen voz, a los que no pueden opinar. Con esto quiero dar por cerrado este tema", sentenció.

El analista de la Universidad Central Marco Moreno dio mayor relevancia a errores comunicacionales como el que protagonizó el titular de Economía: "la confianza en la autoridad está tan deteriorada que basta un solo hecho muy simple, como las declaraciones de los ministros, para dañar esa imagen ganada con este proceso de vacunación".

Por lo demás, "agregaría un tercer elemento, que tiene que ver con las presiones corporativas que están comenzando a conocerse de algunos gremios que piden adelantar los procesos de vacuna", aludiendo a la reportada inoculación de trabajadores portuarios -quienes no aparecen en el calendario del Minsal-, mientras que el turno de los enfermos crónicos fue postergado.

"Todos esos elementos pueden conspirar" en contra del Ejecutivo, de acuerdo a Moreno, y por lo mismo, "creo que en el corto y mediano plazo, es muy difícil para el Presidente revertir la mala imagen y la desconfianza que hay sobre su gestión".