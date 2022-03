Nacional 13-03-2022

Ministro de Educación por cambio del anterior Gobierno de clases presenciales obligatorias a voluntarias: "Paris se debe responsabilizar"

Esta mañana el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, se refirió un cambio que se aprecia en el sitio oficial del plan Paso a Paso y que tiene relación con la presencialidad en los colegios, salas cunas y jardines infantiles. Según detalla el documento del Ministerio de Salud (Minsal) en su página número cinco, la asistencia presencial a los colegios pasó de obligatoria a voluntaria.

"Estamos preguntando a la administración anterior, vamos a conversar esta tarde con la ministra (María Begoña) Yarza que es la actual ministra de Salud respecto a si ella tenía información. Yo lo que entiendo es que no, ni ella ni nosotros tanto en la estrategia sanitaria, como educativa estaba en conocimiento de esto. También preguntaré al ex ministro (Raúl) Figueroa, porque yo entiendo que él tampoco sabía", aseguró Ávila.

De acuerdo con lo que explicó, hoy sería "muy riesgoso" retrotraer una medida que ya está en funcionamiento, por tanto "lo que tenemos que hacer fundamentalmente es revisar cuál es la razón de esta modificación del plan Paso a Paso". Agregó que "yo deduzco que no hubo acuerdo probablemente entre el ministro Paris y Figueroa, porque el ministro Figueroa planteaba la presencialidad y ahora este plan Paso a Paso del Minsal dice otra cosa". Por lo mismo, aseveró que "quizás ahora nos tenemos que hacer cargo de las discrepancias que tengan estos dos ministerios. En nuestro caso, nosotros estamos coordinados hace cinco semanas con la ministra Yarza trabajando en conjunto en las adecuaciones que podría tener este protocolo. Queríamos hacerlo con calma durante la semana con las comunidades y esto nos pilla de sorpresa, ojalá no sea una dificultad". Consultado por la flexibilidad que ha mencionado, sostuvo que "no está asociada a la presencialidad, está asociada a que las comunidades a través de los consejos escolares que es la forma en que se regula la relación entre los actores educativos, puede tomar medidas como acortar la jornada, salir más temprano, hacer jornadas de alimentación más flexible, buscar la forma de aquí quizás al mes de abril poder llegar con la presencialidad total".