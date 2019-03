Nacional 08-03-2019

Ministro de Hacienda descarta dividir proyecto de reforma tributaria para acelerar su tramitación

Un tajante "no" fue el que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, respondió respecto a la idea de separar el proyecto de modernización tributaria y así acelerar su tramitación, la cual aún se encuentra estancada en el Congreso debido a que todavía no se vota la idea de legislar la iniciativa. Lo anterior, después de que ayer en una audiencia de expertos el ex subsecretario de la cartera del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Alejandro Micco, recomendara al Ejecutivo dividir en dos partes el proyecto para agilizar su tramitación. Ante ello, el ministro respondió este jueves: "Ese mismo consejo nos lo dan con casi todos los proyectos, es el mismo que nos dieron con pensiones".

"Nosotros tenemos un proyecto que es macizo, que es completo y no estamos en la idea de separar proyectos, ni con pensiones, ni en tributaria", dijo enfático Larraín tras inaugurar la primera reunión financiera de APEC 2019. Consultado por los avances con la oposición para poder aprobar la idea de legislar y así discutir la reforma, el secretario de Estado destacó que se han tenido muchas reuniones y que, finalmente, "vamos a trabajar con los que quieran llegar a acuerdo y hay que entender que tal vez no todos quieren, pero nosotros sí". "Creo que hay grupos en la oposición que quieran avanzar y, tal vez, otros no quieren, no me voy a aventurar, voy a dar el beneficio de la duda. Vamos a ver quién está disponible para un acuerdo y quién no", señaló. El alza en el precio de los combustibles Este jueves, después de 19 semanas a la baja, los combustibles subirán en sus valores pro litro. Algo que se contradice con las últimas proyecciones de Hacienda, las cuales indicaban que las caídas seguirían hasta fines de marzo y así lo confirmó en su momento el ministro subrogante Rodrigo Cerda. Consultado por el error en la estimación, Larraín consultó a la prensa: "¿Se acuerdan lo que yo les dije en diciembre? Dije que hasta fines de febrero seguirían las bajas y se cumplió".