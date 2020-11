Política 21-11-2020

Ministro de Justicia expuso datos de baleo a menores en sesión de cámara de diputados



La sala de la Cámara de Diputados, analizó el grave incidente en la residencia Carlos Macera de Talcahuano, en la cual 2 menores fueron baleados por Carabineros, hecho que desencadenó la renuncia del ex general Director de la institución Mario Rozas.

En la sesión, se aprobaron dos resoluciones que piden un interventor civil en Carabineros; que se establezcan las responsabilidades administrativas de los uniformados implicados en el caso; y la adopción de medidas destinadas a concretar el proceso de modernización policial.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, informó que tomó contacto con las autoridades de la zona y con la familia de los menores afectados con el objetivo de conocer de manera permanente su estado de salud. Igualmente, dijo que se comunicó con las distintas instituciones y también con el ahora ex general director de Carabineros, para conocer los alcances de lo ocurrido en Talcahuano.

La autoridad se refirió al protocolo utilizado a través del cual se le instruye a la residencia sobre el manejo de las conductas en niños, niñas y adolescentes, por lo que ahora debe investigarse cómo la actuación de Carabineros termina en “una situación inexplicable que nos inquieta por los resultados. Esto no es aceptable y expresamos nuestro dolor y repudio por lo sucedido”

Detalló que se presentó una querella ante el juzgado de Garantía de Talcahuano para seguir la situación que afecta a los menores, por la responsabilidad en las lesiones que los impactaron y que “merecen una instigación penal, más allá de la investigación de la institución”.

“No podemos seguir siendo espectadores de situaciones de esta naturaleza y, al parecer, todo lo que hemos hecho es insuficiente”, lamentó el ministro.