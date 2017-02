Crónica 02-02-2017

Ministro de Medio ambiente recorre Cajón de Achibuena y Laguna Torca.

Ministro Badenier evalúa estado del Santuario de la Naturaleza Cajón del Río Achibueno y Reserva Nacional Laguna Torca por incendios forestales para instaurar medidas de restauración o de reparación de las áreas protegidas que se han visto dañadas por el fuego.



Desde que se decretó estado de catástrofe a la Región del Maule, producto de los incendios forestales, el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, ha realizado diversas visitas a la región para constatar en terreno la magnitud del daño a la biodiversidad de la zona.



La última inspección por parte del secretario de Estado, se llevó a cabo en el Santuario de la Naturaleza Cajón del Río Achibueno, ubicado en la Provincia de Linares, y que cuenta con 4 mil 589 hectáreas.



Debido a esto, el ministro del Medio Ambiente junto a la Seremi (S) de la cartera, Ana María Morales, sostuvieron un encuentro con el Gobernador (S) de la provincia de Linares, Marco Villagra, el Consejero Regional, Carlos Gajardo, integrantes del Movimiento “Salvemos El Achibueno”, la Fundación Hualo, y vecinos de los sectores del Peñasco y Llepo, zonas aledañas al Santuario de la Naturaleza que presentan focos activos y que amenazan algunas áreas de bosque esclerófilo y especies predominantes del bosque maulino, como el Hualo.



En este sentido, Badenier sostuvo que “estamos haciendo el catastro y preocupados por la afectación de áreas protegidas por el incendio. En particular en la región del Maule nuestra preocupación es el levantamiento de información del Santuario de la Naturaleza Cajón del Río Achibueno, de la Reserva Nacional de Laguna Torca y Los Ruiles, para poder emprender las medidas de restauración o de reparación de estas áreas protegidas”.



Al mismo tiempo, el ministro del Medio Ambiente, aseguró que “el área decretada como Santuario de la Naturaleza, tiene una condición de riesgo y nosotros queremos conocer junto a la comunidad esta situación”.



Por su parte, el gobernador (S) de la provincia de Linares, Marco Villagra, manifestó que “tenemos un incendio en la precordillera que se denominó Llepo, que está en una situación de contención tendiendo al control por parte de los equipos técnicos de CONAF y de voluntarios del sector. Esperamos que prontamente tengamos buenas noticias con respecto al control y extinción de ese foco de fuego”.



Recorrido por Reserva Nacional Laguna Torca



El ministro del Medio Ambiente, junto al equipo de profesionales de la secretaria regional ministerial del Medio Ambiente, se dirigieron a la comuna de Vichuquén en la provincia de Curicó, para verificar la situación actual de la Reserva Nacional Laguna Torca, área protegida que representa uno de los ambientes húmedos más importantes de la zona central del país, que cuenta con una diversidad de avifauna y la que preliminarmente no presenta daños por efectos de los incendios.



En la ocasión, el ministro Badenier, encabezó una reunión con el Alcalde de Vichuquén, Roberto Rivera, con los diputados Roberto León y Gabriel Silber, el embajador de Israel en Chile, Eldad Hayet y representantes del Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora (Codeff) filial Maule, para trabajar mancomunadamente con el Ministerio del Medio Ambiente en la evaluación y restauración ecológica de los ecosistemas más valiosos de la región.



“Es fundamental empezar a trabajar en las variables de la reconstrucción y una de ellas es la restauración ecológica de algunas áreas protegidas que se han visto en situación de riesgo o bien siniestradas, como ministerio del Medio Ambiente estamos levantando el catastro de estas áreas y analizando las medidas para restaurar y disminuir el riesgo de la pérdida del patrimonio natural, obviamente con vegetación nativa y endémica que es lo que le da valor y condición a un área protegida”, recalcó Badenier.



Comité Nacional de Restauración Ecológica



Cabe destacar que se determinó la creación de un Comité Nacional de Restauración Ecológica, conformado por representantes de servicios públicos, de la academia y de organizaciones no gubernamentales, para trabajar en establecer el grado de degradación y las acciones de restauración, en el más breve plazo.