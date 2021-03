Nacional 19-03-2021

Ministro de Salud hace especial llamado a personas entre 49 y 59 años: "No piensen que son invencibles"





A la fecha se han vacunado 5.326.342 personas, según lo expuesto por las autoridades del ministerio de Salud en el marco de un nuevo balance sanitario. En el desglose, la cifra de adultos mayores que se ha inmunizado alcanza a 2.804.841 personas, más de la mitad de todas las inoculaciones. No obstante, el ministro de Salud, Enrique Paris interpeló a la ciudadanía y expresó "llamamos la atención a toda la comunidad que nos está escuchando, que las cifras de comportamiento del coronavirus siguen altas para nuestra opinión y obviamente para muchos de los expertos".



En esa línea agregó "eso va a redundar en una mayor ocupación de camas en el futuro, por lo tanto les pedimos, humildemente, pero con mucha fuerza que por favor mantengan las medidas de aislamiento, de distanciamiento físico, de uso de mascarilla, de lavado de manos, de respetar los aforos y el toque de queda". Ello pues, si bien la campaña ha sido "muy exitosa y reconocida a nivel mundial", según indicó el secretario de Estado, la vacuna logrará el efecto rebaño hasta finales de junio de este año. "No podemos bajar los brazos, porque observamos un aumento de casos tal como ocurrió en países como Inglaterra y Estados Unidos, donde en plena campaña de vacunación también hubo aumento de casos", comentó. Uno de los aspectos que más preocupa a la autoridad sanitaria dice relación con el incremento de las hospitalizaciones en Unidades de Tratamientos Intensivos (UTI) de pacientes menores de 49 años, a diferencia de lo que ha ocurrido con los adultos mayores de 60 años, puesto que en este rango etario de ha producido el efecto contrario, en parte, gracias al proceso de inmunización. Por lo mismo, Paris hizo un llamado a los ciudadanos de entre 49 y 59 años a tomar mayores precauciones, "que no piensen que son invencibles, que son invencibles, porque están adquiriendo el virus y que pueden en algún momento incluso llegar a ser hospitalizados en UTI, por eso pedimos un esfuerzo muy importante", cerró.