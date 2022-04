Nacional 06-04-2022

Ministro de Transportes anuncia conversaciones para "enfrentar" alza en tarifa del pasaje y estima "posible congelamiento"

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz anunció que dentro de los próximos días el Gobierno podría concretar que el alza de la tarifa del pasaje en la locomoción "quede sin efecto" y que se buscará un momento más adecuado para aplicarla, pese a la recomendación realizada por el panel de expertos. En conversación con EmolTV, el secretario de Estado puntualizó que "el valor de la tarifa del transporte público tiene connotaciones que trascienden al sistema del transporte público y efectivamente el panel de expertos va a recomendar un alza de la tarifa".

Sin embargo, pese a la recomendación, Muñoz señaló que "nosotros como Gobierno hemos considerado que no es oportuno llevar adelante esa alza y vamos a postergarla, vamos a dejarla sin efecto" y anunció que "en los próximos días se va a comentar que el alza no tendría efecto y vamos a mantener la tarifa en los niveles actuales". "Tenemos que buscar el momento más oportuno para poder ir llevando la tarifa a niveles que den más viabilidad económica, porque eso significa por supuesto más necesidades y un subsidio de recursos para poder solventar los costos adicionales de la empresa", explicó al respecto. Finalmente, el titular de Transportes aclaró que "el tema de las alzas es algo que todavía está en discusión, es algo que se está conversando de cómo enfrentar esta alza. Lo importante es que esta alza a lo mejor se congele y se está conversando en este minuto y se podrían hacer anuncios pronto". Cabe recordar que desde el año 2019 el pasaje del transporte público no ha aumentado, cuando ocurrió el denominado "estallido social". Desde ahí en adelante, el Gobierno de Sebastián Piñera descartó cerca de cuatro alzas en la tarifa.