Policial 05-05-2018

Ministro del Interior dio a conocer las políticas públicas del gobierno en materia de seguridad

El plan de modernización de las policías, el control de armas y las atribuciones municipales a la hora de colaborar en el combate contra la delincuencia fueron algunos de los puntos que expuso el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, ante los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

En una extensa sesión de trabajo, la autoridad de Gobierno informó sobre la tecnología usada al servicio de la seguridad, explicando que cámaras, drones, y globos, que incluso permiten detectar el reconocimiento facial, son muy eficaces para reducir la delincuencia, pero normalmente están concentrados en municipios con mayores recursos. "Por ello es que, a través del plan del Gobierno, queremos que la tecnología también llegue a municipios que no tienen los recursos y disponer de ellos para aprovechar la tecnología contra la delincuencia”, afirmó.

En relación a los llamados portonazos, el Ministro del Interior anunció el envió de un proyecto de ley que aumentará la penalidad al delito de reaceptación para quien compra el vehículo que provenga de una acción delictual.

Por otro lado, detalló el Secretario de Estado, está el proyecto de ley sobre el stock que se trata de un sistema táctico de operación delictual para combatir la delincuencia, no solo con el músculo, como dice el Presidente Piñera, sino que también con el cerebro aplicando hoy día la información para que cada ciudadano sepa cómo se está comportando su comisaria, cómo se va avanzando en la acción antidelictual y, al mismo tiempo, se pueda tener una mejor evaluación y planificación de la acción de las policías para prevenir el delito.

Por último, el Ministro dijo que se busca actuar sin generar expectativas, sino que actuar con humildad, sabiendo que la tarea es difícil y que no depende de un solo Gobierno, sino que compromete a muchos otros actores, a todo el Estado. "Se necesita de la colaboración de la sociedad organizada, de los municipios, de cada familia, de cada persona para cumplir con nuestro compromiso”, finalizó.