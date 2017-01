Social 31-01-2017

Ministro del Medio Ambiente inspeccionó daños en sector precordillerano de Linares

El Secretario de Estado manifestó una especial preocupación por el área protegida del Santuario de la Naturaleza Achibueno



El ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, junto al consejero regional Carlos Gajardo, Gobernador (s) Marco Villagra y representantes de la comunidad realizaron un recorrido por las zonas afectadas por los incendios en el interior del Santuario de la Naturaleza Cajón del Río Achibueno, con la finalidad de evaluar los daños al patrimonio natural del lugar.

“Como Ministerio del Medio Ambiente estamos haciendo un catastro de las áreas protegidas que están siendo afectadas por los incendios y en particular en esta zona el Santuario de la Naturaleza Achibueno, donde si bien es cierto no ha entrado el incendio, no obstante hay una condición de riesgo”, indicó.



Precisamente el ministro subió a la precordillera para sostener una reunión coordinada por el Movimiento Defensa Achibueno junto a Fundación Hualo, instancia que sirvió para que las autoridades pudieran recoger las inquietudes de vecinos y voluntarios que combaten el siniestro.



Fue en el sector de Llepo el punto en que el ministro Pablo Badenier junto a la SEREMI (s) de Medio ambiente, el CORE Carlos Gajardo y el concejal Michael Concha (PS), pudieron entablar conversaciones con Iris Bravo y Maribel Rifo, presidentas de las Juntas de Vecinos de El Peñasco y Llepo, respectivamente, quienes dieron a conocer los problemas que han tenido que afrontar.



Por su parte, las autoridades dieron a conocer los fondos que el Gobierno Regional destinó para este sector y que podrán postular, ante lo cual Maribel Rifo señaló que "esos recursos no sirven en la generalidad, ya que hay muchos terrenos cuya situación no está regularizada para optar a tales beneficios".

La dirigente Iris Bravo también aprovechó de agradecer a quienes han estado ayudando, “a los vecinos, los voluntarios, bomberos, todos quienes han estado acá o haciendo lo posible para detener esto".

A su vez, el presidente de la Cámara de Turismo Achibueno, Juan Carlos Gutiérrez, aclaró que los microempresarios del turismo no se vieron afectados en sus camping o cabañas, “pero sí se perdieron bosques en las propiedades existentes en el lugar”.



En representación del Movimiento de Defensa del Achibueno, Marisol Acuña destacó los esfuerzos que se han realizado -como el punto ecológico en Escuela de Llancanao- agregando que “nos hace falta mayor educación para afrontar este tipo de emergencias”.



La visita del ministro finalizó con una inspección en terreno en el sector de Llepo bajo, cercano a las torres de alta tensión.