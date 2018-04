Política 03-04-2018

Ministro del Trabajo abierto a discutir reforma del sistema de pensiones

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, señaló que el Gobierno está abierto a discutir el destino del 4% de cotización adicional que propone -con cargo al empleador- como parte de su reforma al sistema de pensiones.

El titular del Trabajo dijo a medios nacionales que “eso es un tema que vamos a discutir en el Congreso. La propuesta original es que el 4% son recursos del trabajador, sin embargo, nosotros sabemos que eso puede ser materia de discusión”.

“Yo lo único que quiero decir es que necesitamos más solidaridad: no basta sólo capitalización individual, no basta sólo que cada uno arme su pensión con lo que es capaz de ahorrar; eso es injusto”, añadió.

A su vez, sumó que “el sistema de capitalización individual, de AFP, funciona para aquéllos que tienen capacidad de ahorro y capacidad de trabajo continuo, pero no para la gran mayoría de chilenos, que no tienen ninguna posibilidad de tener trabajo continuo durante más de 20 años de su vida”.

Bajo este marco, Monckeberg insistió en que se requiere “tener solidaridad, pero solidaridad justa, no cualquier solidaridad”, e indicó que ésta “no puede ser una solidaridad como se planteaba en otro proyecto del Gobierno anterior, donde finalmente los trabajadores más pobres eran los que le financiaban la pensión al trabajador más rico, o donde los jóvenes cotizaban más para pagarle la pensión a los que estaban pensionándose, y cuando los jóvenes llegaban a ser viejos no recibían ni uno”.