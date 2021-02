Política 10-02-2021

Ministro Delgado anuncia primer vuelo de expulsión de migrantes



Los ministros del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores, llegaron a Colchane, en la región de Tarapacá, en el marco de la crisis migratoria que vive la zona.

Delgado, Allamand y Prokurica visitaron el paso fronterizo. Cabe recordar que la visita estaba agendada previo a lo ocurrido durante la semana pasada, el fallecimiento de al menos dos inmigrantes en dicho lugar.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, declaró sobre la aplicación de los refuerzos técnicos, incluyendo las labores del ejército, que “esto es parte de un proceso que no puede ser del día a la mañana”.

El Plan Colchane consistiría en un trabajo en conjunto de la policía y el Ejército, ya sea en vigilancia como en tecnología en común.

“Por algo están migrando”, recordó Delgado. Sin embargo, dijo: “Decirle a esas personas que piensan venir a Chile, y que quieran pasar por un paso irregular, que quieran entrar de manera clandestina, esas personas no van a ser regularizadas“.

Sobre este punto también precisó que desde Iquique, este miércoles saldrá el primer vuelvo de expulsión con más de 100 personas, en su mayoría venezolanos.

Señaló a su vez que de promulgarse la Ley Migratoria, “vamos a tener la posibilidad de hacer más rápida la expulsión”.

“Tenemos que actuar, no solamente para cuidar a Chile y a los chilenos sino también para cuidar a las personas que vienen engañadas desde el extranjero”, enfatizó.

El ministro también aseguró que como Gobierno le entregarían un plan de apoyo a Colchane, entre ello, que la comuna tendrá electricidad permanente.

Relaciones Exteriores

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, anunció que iniciarán una campaña de difusión en el extranjero sobre las medidas del Gobierno respecto a la inmigración.

Explicó también un trabajo coordinado con las autoridades de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, en relación al Convenio de Palermo, para preparar una ofensiva legal y desarticular las bandas involucradas en el tráfico de personas.

Durante la jornada se espera que los ministros acudan a la Comisaría de Carabineros y al albergue dispuesto en la comuna. Según Radio Bío Bío, al mediodía las autoridades se trasladarían a Iquique para reunirse con autoridades locales.