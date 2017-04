Crónica 25-04-2017

Ministro Fernández informó que no se reportaron víctimas por sismo pese a alta intensidad

Durante la tarde de ayer y tras el fuerte sismo registrado en la región de Valparaíso y que pudo sentirse en varias regiones del país, incluido el Maule, el ministro del Interior, Mario Fernández, encabezó el segundo balance de la Oficina Nacional de Emergencias.



En la ocasión, Fernández destacó que pese al evento de gran intensidad -6,9 grados richter- no se reportaron víctimas o daños, destacando especialmente la actitud de la ciudadanía.



No obstante, en el reporte se indicó la existencia de deslizamientos de tierra en algunos lugares aunque sin efectos complicados, según indicó el secretario de Estado.





LINARES



En la tarde de ayer, desde la Gobernación Provincial de Linares, se indicó que de acuerdo al informe emanado del Centro de Alerta Temprana Maule, de la Oficina Regional de Emergencia, en esta zona el sismo tuvo una intensidad de grado 5.



No se reportaron inconvenientes mayores, salvo una interrupción breve del servicio de telefonía celular.