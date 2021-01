Nacional 21-01-2021

Ministro Figueroa por regreso a clases: "20% de los colegios puede recibir a todos sus alumnos todo el día"



Asimismo, el titular del Mineduc comentó que un 40% de los establecimientos puede recibir estudiantes en días alternados y otro 20% es capaz de hacerlo dividiendo las jornadas.

Luego de un año escolar marcado por la escolaridad remota, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, ha reiterado en las últimas semanas que el regreso a clases será el 1 de marzo. De acuerdo de Cadem, un 52% rechaza la vuelta a clases presenciales y quiere que se mantengan la modalidad en línea y solo un 9% quiere el retorno físico a las aulas. Al respecto, el ministro expresó que los colegios están listos para recibir a los alumnos en la medida que su realidad lo permita.

"Los colegios se han preparado para todos los escenarios, ya el año pasado tuvimos una muy buena experiencia, tanto de como seguir adelante con una educación a la distancia como también en poder volver a lo presencial (...) De hecho, 20% de los colegios dice que puede recibir a todos sus alumnos todo el día, otro 20% dice que los puede recibir, pero unos en la mañana y otros en la tarde, un 40% dice que los puede recibir pero alternando los días", expresó a radio Universo. Además, enfatizó en el derecho que tienen los padres de decidir si enviar a sus hijos a los establecimientos y que para eso "necesita una condición central y es que el colegio esté en condiciones de recibirlo". Uso de uniforme escolar Por otro lado, se le consultó por la obligación del uso de uniforme escolar en el retorno presencial de los alumnos, donde indicó que cada comunidad tiene que establecer dicha medida. "En Chile no hay una obligación absoluta de usar el uniforme escolar, sino que cada colegio determina si es o no obligatorio. Lo que nosotros hemos recomendado es que los colegios analicen junto a sus comunidades, si este año conviene o no hacer esa exigencia, es muy variable y la realidad local es fundamental", aclaró Figueroa. Existe una parte de la comunidad que pide que el uso sea voluntario para ahorrar en la compra de la ropa del establecimiento, sin embargo, hay otro lado que quiere que la medida sea obligatoria para evitar la discriminación entre los alumnos.