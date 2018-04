Política 26-04-2018

Ministro Hernán González se reunió con delegación alemana para conversar sobre investigaciones en la ex Colonia Dignidad

El ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, Hernán González García, se reunió con una delegación alemana integrada por representantes del Ministerio de Justicia de Alemania, de la fiscalía de la ciudad de Krefeld, Ministerio Federal de Relaciones Exteriores y embajada alemana, quienes conocieron antecedentes de la investigación realizada por el ministro en el caso de la ex Colonia Dignidad.

En la reunión, el ministro González abordó temas relacionado a la investigación que él realizó a los miembros de la ex Colonia Dignidad, en su calidad de ministro visitador encargado de los casos de violaciones a los derechos humanos, durante ese periodo.

El ministro González dijo que “la comitiva viene a Chile para recabar antecedentes respecto de la ex Colonia Dignidad, entre otras cosas. Además aún está pendiente en Alemania el trámite de cumplimiento de la pena impuesta en Chile a Harmut Hopp, y por lo tanto ellos están recabando más antecedentes todavía respecto a ese punto, todos relacionados con ex Colonia Dignidad”.

“Ellos tienen todo el proceso seguido en contra de Hopp, recuerden que hace muchos años atrás solicité su extradición, en subsidio de eso solicité que cumpliera la pena en Alemania. Como justamente están en esas gestiones, se encuentran visitando e investigando el caso acá en Chile”, concluyó el ministro Hernán González García.