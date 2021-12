Política 29-12-2021

Ministro Hernán Larraín expuso ante la comisión investigadora por abuso de menores

“Lamentablemente, no hemos tenido mucho resultado”. De esta forma, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, comentó el trabajo del Ministerio Público en la investigación de abusos sexuales cometidos contra menores bajo protección del Estado.

El titular de la cartera expuso ante la comisión investigadora de la Cámara, ocasión en la que entregó el diagnóstico de la actual situación.

Larraín precisó que, entre los mayores problemas, está la falta de comprensión y visualización del fenómeno. A ello, se suma que, en muchas ocasiones, el niño, niña o adolescente no se percibe como víctima, debido al engaño del que es objeto.

Además, se registran otros factores, como la oportunidad de las denuncias y la cultura adulto-céntrica que exige a la víctima acreditar el relato.

El ministro de Justicia señaló que es urgente mejorar las técnicas de investigación. Ello, porque tras las denuncias se instruyen pocas diligencias o estas se dictan de forma tardía.

A manera de ejemplo, explicó que el programa “Mi abogado” ha interpuesto 70 querellas. Sin embargo, solo hay 9 personas formalizadas, todos pertenecientes a la misma red, vale decir, son del mismo caso.

Larraín reconoció que existe un problema, así como falta de resultados de la mesa de trabajo creada para este efecto. “Hay casos en los que entregamos la información, pero no sabemos qué pasó con eso (…), en general, no hay respuesta y la impotencia para nosotros es muy grande”, puntualizó.