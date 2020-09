Policial 17-09-2020

Ministro Hernán Larraín tras reunión con familias de Linares: “Con razón piden justicia”



Luego de la reunión sostenida la tarde del martes con 5 familiares de casos pendientes en material investigativa en Linares, impunes hasta la fecha, el Ministro de Justicia Hernán Larraín, señaló que “con razón, piden Justicia”.

Detalló que “si bien nuestra cartera no tiene injerencia en los procesos penales y su juzgamiento, entendemos que hay que prestar atención a situaciones de esta naturaleza. Luego de escucharlos, les he señalado que dentro de nuestro ámbito de competencia, haremos todo lo posible para que los fiscales y el Ministerio Público redoblen sus esfuerzos para esclarecer estas situaciones, al igual que las policías. Son demasiados los casos aún no resueltos en poco tiempo, eso no está bien y no habla bien del sistema”.

Asimismo, explicó que “por cierto, son los propios tribunales lo que deben garantizar que estos procesos se cumplan, se resuelvan y los culpables tengan sanciones.”

Finalmente, explicó que impulsarán estas acciones, detallando que en conversación con el Fiscal Nacional, Jorge Abott, le solicitó un informe respecto de estas causas.