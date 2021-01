Crónica 19-01-2021

Ministro Isamit presenta video con evolución de casos Covid-19 en la Región del Maule.



El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, presentó hoy un video que, en 20 segundos, muestra la evolución de los nuevos casos en la región desde el 13 de abril a la fecha, y que busca generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de estar informados, luego del aumento de nuevos casos de contagios en diferentes comunas del país.



“La información del video proviene del Visor Territorial Covid-19, que ya tiene más de 3 millones de visitas, y busca entregar la mayor cantidad de datos sobre la pandemia en el país, de la forma más amigable y fácil posible, y al alcance de todos. Tanto la realidad del coronavirus a nivel nacional, regional, comunal, pero también a nivel de barrio”, señaló.



En la oportunidad, el ministro Julio Isamit, destacó la importancia de usar esta herramienta para estar informados y tomarle el peso a lo que estamos viviendo. “Lo más grave, no es solo el aumento de contagios en diferentes regiones como la Región del Maule que hoy tiene a 5 de sus 8 comunas en cuarentena, es que poco a poco le hemos ido perdiendo el temor al Coronavirus, como si el virus hubiese desaparecido, cuando la verdad es que no es así. No podemos actuar como si no pasara nada, y el Visor Territorial Covid es una muy buena herramienta para estar informados”, dijo el secretario de Estado.



El Ministro de Bienes Nacionales agregó que, si bien “seguimos trabajando en poner la información territorial al servicio de las personas, el auto cuidado es fundamental. la Región del Maule hoy está sufriendo un alza de casos importante lo que ha llevado de hecho, a las autoridades locales a tomar medidas adicionales como la restricción vehicular en su capital regional como en otras comunas".