Crónica 23-01-2021

Ministro: “La obligatoriedad del uniforme escolar depende de cada comunidad”



Luego de que algunos parlamentarios plantearan que el Gobierno levante la exigencia de usar uniformes en este año escolar presencial -cuyo inicio sigue programado para el 1 de marzo-, el ministro de Educación Raúl Figueroa, señalo que aquello depende de cada colegio.



"La obligatoriedad del uniforme escolar es una cuestión que depende de cada comunidad educativa. Es cada establecimiento el que, es un trabajo donde se escucha también a los centros de padres, a los profesores y a los alumnos, toman la decisión de si es o no conveniente un uso obligatorio del uniforme", explicó.



Pero de todos modos, la autoridad consideró "muy importante que los establecimientos tengan claridad de cuáles son las necesidades concretas de sus familias, y tomen la decisión adecuada".



En tanto, el superintendente de Educación, Cristián O´Ryan, aclaró que las normas de uso deben estar claramente señaladas en el reglamento interno, y si existe algún cambio de uniforme, el establecimiento deberá comunicarlo en marzo de cada año.



De acuerdo al Mineduc, la totalidad de los establecimientos ya tiene delineada su organización del año escolar 2021: el 40% tendrá presencialidad todos los días (en jornadas completas o parciales), y otro 40% priorizará las clases presenciales, pero alternando e grupos por días o por semanas.



REGULADOR PIDE "CONCIENCIA" AL CONFORMAR LISTAS DE ÚTILES



Pese a que la Superintendencia apuntó que las denuncias de exigencias de ciertos útiles escolares han ido a la baja, con 50 registradas en 2019 ¿, y 33 el año pasado, O´Ryan llamó a mantener aquellos números.



"No se pueden solicitar marcas particulares, o que se compren los útiles o los uniformes en determinadas tiendas o proveedores particulares. Otro tema importante es que no se puede excluir de actividades pedagógicas o aplicar sanciones por no contar, ya sea con el uniforme, o con los útiles escolares", recordó el regulador.



Por lo demás, hizo ver que "estamos en un año particularmente especial, que se viene arrastrando también desde el año anterior", y emplazó a los establecimientos a "tener cierta conciencias para poder solamente solicitar los útiles que sea necesarios, y adecuar actividades pedagógicas para no perjudicar el bolsillo de las familia".



Mientras que en relación con los textos escolares, desde el Mineduc se comprometieron a entregar más de 16 millones 500 mil ejemplares para casi 3 millones de alumnos, quienes representan el 93% de la matrícula escolar del país.