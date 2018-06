Política 13-06-2018

Ministro Larraín: "no hemos logrado bajar ni la cantidad de delitos ni la percepción de inseguridad"

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, admitió que el gobierno no ha logrado avances significativos en el combate contra la delincuencia, luego de tres meses de la segunda administración de Sebastián Piñera.

"Estamos estancados. No hemos logrado bajar ni la cantidad de delitos ni la percepción de inseguridad o de victimización de la ciudadanía", dijo el secretario de Estado durante la reunión bimensual de la Comisión de Coordinación del Sistema Penal, citado por El Mercurio.

"Estamos frente a una realidad compleja: Del total de delitos que se cometen al año, el 51% no tiene solución en el sistema. Y de los casos que se investigan, que son más de 500 mil por los tribunales a partir de las denuncias, un 79% de ellos no tiene detenidos. Y eso es lo que forma la percepción de la ciudadanía de estar frente a un sistema que no le está respondiendo a su inquietud", agregó.