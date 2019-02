Política 17-02-2019

Ministro Larraín y detención de Fuente-Alba: Nadie está fuera del alcance de la ley

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que la detención del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, demuestra que "nadie está fuera del alcance de la ley".



Larraín planteó que "siempre resulta muy duro cuando una autoridad de esa envergadura está sometida a proceso y resulta detenida, pero también uno tiene que entender que en Chile nadie está fuera del alcance de la ley".



"Si los tribunales estiman que proceden estas definiciones procesales o medidas cautelares, adelante, no somos nosotros quienes vamos a cuestionar la labor de tribunales", sostuvo.



El ministro recalcó que "eso refuerza la convicción de que en Chile la ley es cada día más justa y pareja para todos".



El ex jefe castrense es indagado por presunto enriquecimiento ilícito y fraude al fisco.



El titular de Justicia se reunió este viernes con el pleno de la Suprema para tratar diversos temas, oportunidad en la que calificó como "muy positiva" la decisión de respaldar la "Ley Humanitaria" planteada por el Ejecutivo.