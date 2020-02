Política 19-02-2020

Ministro Lucas Palacios congela militancia en la UDI y critica al partido por blindaje a Hasbún



El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, anunció este martes que decidió suspender su militancia en la Unión Demócrata Independiente (UDI) mientras se esclarece su vínculo con el denominado Caso Hasbún.

El secretario de Estado declaró la semana pasada como testigo en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco, por presuntas coimas al interior del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

En concreto, Palacios fue mencionado por el exdiputado de la UDI, Gustavo Hasbún, en un audio donde pedía dinero a cambio de agilizar el pago de unos estados de cuenta.

Consultado por el tema y visiblemente molesto, el ministro Palacios cuestionó que la UDI haya respaldado públicamente a Gustavo Hasbún.

“Yo creo que la UDI cometió un error. Los partidos políticos tienen que defender siempre la verdad… hay que perseguir la justicia, mucho antes que defender a cualquier persona que pueda estar involucrada en esto. A mí me parece que se cometió un error en hacer una defensa cerrada a una persona… me parece que mucho mejor es que esa persona hubiera suspendido su militancia”, indicó.

En esa misma línea, anunció el congelamiento de su participación en el partido fundado por Jaime Guzmán.

“Yo voy a suspender mi militancia, porque es una señal clara y concreta de cual es el proceder que tienen que tener los partidos políticos frente a esta situación”, sentenció el exsubsecretario de Obras Públicas, señalando de paso que no quería volver a referirse al tema públicamente.