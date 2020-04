Social 29-04-2020

Ministro Monckeberg da luz verde a más de 2.200 subsidios de Hogar Mejor en el Maule



El titular del Minvu firmó resolución que permite el mejoramiento o ampliación de viviendas, como también instalar equipamiento de eficiencia energética. Con esto se pone fin a la lista de espera de estos proyectos en la región.



Con el banco de proyectos de Hogar Mejor en cero quedó la Región del Maule –y todo Chile- luego que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, firmara las resoluciones que dan el vamos a 2.252 subsidios de mejoramiento de hogares para dicha zona del país.

“En el Minvu no solo construimos casas. Nuestro objetivo es dar dignidad y calidad de vida a nuestros compatriotas, sobre todo a las miles de familias que necesitan un mayor apoyo del Estado”, partió diciendo Monckeberg.

En esa línea, el ministro explicó que “a través de estos subsidios, las familias podrán realizar ampliaciones de sus casas, reparar techos, instalar equipamiento de eficiencia energética o incluso combatir plagas, de acuerdo a lo que hayan postulado”.

“Sin duda estamos pasando por días difíciles con esto del Covid-19 y estas son buenas noticias para quienes ya tienen su vivienda, pero que por diferentes factores no están en las mejores condiciones. En medio de esta emergencia sanitaria estamos trabajando para seguir dando estas buenas noticias. Queremos facilitar las cosas y garantizar que nadie se va quedar sin la posibilidad de postular a nuestros programas”, remató Monckeberg.

VISIÓN REGIONAL

En tanto el Seremi del Minvu en el Maule, Gonzalo Montero, destacó las buenas noticias para la región. “Acá es importante destacar que hemos seguido haciendo la pega con los equipos regionales y a pesar de la emergencia sanitaria por la cual atraviesa el país no nos detenemos en otorgar beneficios. También es importante la confianza que deposita en nuestra zona el Ministro Monckeberg, ya que en el último tiempo se han ido limpiando varios bancos de proyectos que estaban en espera tanto en temas habitacionales como mejoramientos”, sostuvo Montero.

Por su parte el director regional de Serviu, Claudio Daneck, señaló que “ahora con los equipos técnicos vamos a generar las instancias administrativas para poder materializar cada uno de los subsidios asignados”, comentó.