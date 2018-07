Política 26-07-2018

Ministro Moreno y la histórica cita Luchsinger-Norin: “Es un gesto que engrandece a personas que han sido víctimas de un tremendo dolor”

El jefe de Desarrollo Social evaluó en Temuco la reunión entre el hijo del matrimonio Luchsinger-Mackay y el líder mapuche. En la cita, el lonco pidió el fin de la violencia en La Araucanía y el ingeniero manifestó su disposición para no presentar reparos a que el machi Celestino Córdova pueda salir de la cárcel para visitar su rehue.



Alfredo Moreno, ministro de Desarrollo Social, fue testigo privilegiado de la histórica reunión entre el lonco Aniceto Norin y Jorge Luchsinger Mackay, hijo del matrimonio asesinado en 2013 en Vilcún. La cita fue solicitada por el representante mapuche como un gesto que permita dar los primeros pasos para un Acuerdo Nacional por la Paz en La Araucanía y fue aceptada por el ingeniero, con la intermediación de la Conadi.



En ella, Luchsinger dijo que, como pequeña contribución de una víctima, no se opondría a que el machi Celestino Córdova, condenado por el crimen de sus padres, sea autorizado para salir de la cárcel donde cumple condena a visitar su rehue. Norin, por su parte, realizó un llamado a terminar con los ataques en la región y manifestó el rechazo a la violencia por parte de los loncos a los que representa.



El ministro Alfredo Moreno dijo que este hecho inédito, “más allá del caso de Celestino Córdova, tiene que ver con un gesto de personas muy relevantes, que han sufrido mucho, que han sido víctimas de este conflicto, que tienen un tremendo dolor y que han hecho un gesto que los engrandece. Ellos nos están señalando el camino por el cual podemos ir encontrando soluciones”.



Moreno indicó que el tema práctico de la solicitud de Córdova es resorte de las autoridades correspondientes, en este caso Gendarmería y el Ministerio de Justicia. “Lo importante está en otra parte”, insistió el secretario de Estado. Luego excplicó que “esto nació de personas que querían gestionar un apoyo a Celestino Córdova, pero teniendo delante de ellos a la persona que había sufrido el delito por el cual está preso. Hicimos la gestión, porque ellos no se conocían, y realmente creo que la reunión es de esas cosas en la vida que uno no olvida”.



El ministro Moreno pidió destacar el gesto de Aniceto Norin y el consejo de loncos para terminar con la violencia. “Es un llamado que tiene que ser seguido por otras comunidades”, comentó y rechazó que Jorge Luchsinger hubiera recibido presiones para asistir a la cita con Norin. “Decir eso es no conocer la calidad de persona que es él”, comentó.