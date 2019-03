Política 30-03-2019

Ministro Nicolás Monckeberg: El Proyecto de Modernización Tributaria estimula la creación de nuevos puestos de trabajo

El secretario de Estado realizó una intensa agenda por la región del Maule dando a conocer los beneficios de la iniciativa del Ejecutivo.

“Queremos que la ciudadanía sepa que con el Proyecto de Modernización Tributaria estimula el crecimiento, la inversión y el empleo, por eso es necesario y urgente que se comience a legislar en el Congreso”, señaló el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, quien realizó una intensa agenda por tres regiones y cinco ciudades de la zona centro – sur del país.

Junto al Intendente Pablo Milad, los senadores Juan Antonio Coloma, Juan Castro y el diputado Hugo Rey, expuso ante cerca de 100 personas (adultos mayores, representantes de pymes y juntas de vecinos), los beneficios que traería, especialmente para la tercera edad, que se apruebe la iniciativa presentada por el Ejecutivo.

“Todos sabemos que la ley tributaria actual tiene muchos problemas que hay que corregir, por ello es que hacemos el llamado a una discusión seria y aprobar la idea de legislar en el Congreso. Hoy día muchos de los adultos mayores están pagando contribuciones de bienes raíces en exceso, antes había un beneficio que declaraba exento a muchos de ellos, pero lamentablemente con el reavaluo y el alza que se produjo, muchos quedaron fuera”, señaló el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.

Asimismo, el secretario de Estado agregó que “con esta propuesta, estamos reponiendo eso para que los adultos mayores que por Ley no deben pagar contribuciones, no lo hagan, y además, estamos incorporando una nueva modificación para que más de 120 mil adultos mayores que tienen renta inferior a 700 mil pesos, se les rebaje sustantivamente la contribución de bienes raíces. Esta reforma está hecha para que el país siga creciendo a buenas tasas, ya que cuando ocurre eso, se recauda más. La reforma a las pensiones hace que éstas suban y beneficien a la clase media, adultos mayores y a los más vulnerables, que se financie con una buena reforma tributaria, por eso que es clave que esta reforma avance, para que las pensiones suban”.

En la propuesta se rebaja las contribuciones de los adultos mayores vulnerables y de clase media, específicamente para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años, cuyos ingresos mensuales no superen $653.000 mensuales (tramo exento del impuesto global complementario), que sean propietarias de una vivienda que paga contribuciones.